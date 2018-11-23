Soğuklar gelince değeri daha iyi anlaşılıyor



Zemininizde farklı ağaç türlerinden yapılmış ahşap plakalar ya da parke kullanabilirsiniz. Alternatif olarak laminat parke ya da zemine dekoratif görüntü veren ahşap karo parkeleri de seçebilirsiniz.

Sert dokuya sahip ağaçları evinizin trafiği bol olan alanlarında kullanmanız daha uygun olacaktır. Eğer zemininize çekici bir görünüm vermek istiyorsanız, doğal görünümlü kesintisiz, parlak renkte laminat parkelerle döşeyebilirsiniz. Bu tarz parkeler koridorlar için de çok uygun olacaktır.

Eviniz modern ya da klasik döşenmiş olsun, parlak ya da mat koyu renk ahşap mekanınızda güzel bir etki yapacaktır. Önemli olan koyu renkte bir zemine cesaret edebilmeniz. Koyu renkte olan ceviz daha zor bulunduğundan pahalı bir seçim olabilir. Koyu renklere boyanmış meşe ağacından ahşap plakaları seçerseniz fiyat avantajı sağlarken kısmen ormanları da korumuş olursunuz.

Salonla birleşik açık bir mutfağa sahipseniz, mutfakta açık renkte seramik döşeme, salonda ise koyu renk ahşap kullanarak bu alanlar arasında zıtlık oluşturabilirsiniz.

NASIL KORUMALISINIZ?

Ahşap zeminleri korumak için onlara özen göstermeniz gerekiyor. Bu yüzden bazı konulara dikkat etmelisiniz:

Çelik kapınızın yer döşemenizi çizmemesi için dış kısma olduğu kadar iç kısmına da bir paspas yerleştirebilirsiniz.

Ahşap zeminini elektrik süpürgenizin fırçalı ucuyla düzenli olarak temizleyin. Sonra da bir mop ile ahşap temizleyici kullanarak silin. Zemininizin ıslak kalmasına izin vermeyin. Bu ahşaba zarar verecektir.

Sandalye ve masalarınızın ayaklarında yapışkanlı keçe kullanmalısınız. Ayrıca ağır mobilyalarınızı hareket ettirirken zeminin çizilmemesi için dikkat etmeniz gerekir.



Ahşabın üzerinde yüksek ökçeli ayakkabı ile dolaşılmamalıdır.

Cilalı ahşap zeminini deterjanlı su ile temizlemeyin. Mutlaka ahşap temizleyici kullanın. Ayrıca yılda iki kere zemine ahşap cilası uygulamanızda fayda var. Ancak trafiği daha fazla olan alanlarda bu bakımı daha sık olarak yapmalısınız.

Laminat parke döşenen odalar özellikle pencerelerde çift cam söz konusu olduğunda uzun süreli kapalı bırakılmamalıdır.

Bitki saksılarına gerektiğinden fazla su dökülerek suyun saksı altlığından taşmasını engelleyin, kalorifer peteklerinden ve kış aylarında camlardan sızan sular için tedbir alın.

Laminat parkelerin altında kullanılan polietilen şilte ve benzeri malzemelerin gerektiğinden fazla kalın kullanılması aşırı esnemeler yapacaktır.