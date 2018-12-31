Soğuk su şişmanlatıyor

Sıcak su neden yararlı?

Bedenin doğal serinletme sistemini çalıştırır. Bu kan dolaşımında artışa neden olur.

İç organları ve kaburga kafesinin etrafındakı kasları gevşetir, daha derin nefes almanızı sağlar.

Mide asidi etkilerini rahatlatir ve asit reflu semptomlarini rahatlatır.

Sulanmayı ve besinlerin emilimini artırarak sindirime yardımcı olur.

Kabızlığı giderir.

SOĞUK SU ŞİŞMANLATIYOR

Terli iken hızlı soğuk su içmek vücut için gerekli olan tuz ve mineral kaybına yol açar. Kan basıncının artışı ile vücuttaki terleme ile su kaybı gerçekleşir. Bu su kaybı sıcak havalarda spor ve nadiren de olsa stres oluşumunda kendini gösterir. Terleme yüzünden vücuttaki su oranının %1 azalmasıyla susuzluk hissi görülür. Boğaz kurur ve insan soğuk su içmek ister. Oysa su sağlığı olumsuz yönde etkiler. Üst solunum hassasiyeti olan kişilerde hastalığa sebep olur. Hızlı soğuk su içmekten kaçının.

SUYU SICAK İÇİNMELİSİNİZ!

Ayrıca soğuk su içmek ve hatta soğuk suda yüzmek, karnı acıktırarak daha çok yemek yenilmesine neden oluyor. İngiltere’de, soğuk suda yüzen ve spor yaptıktan sonra soğuk su içen kişiler üzerinde deneyler yapıldı. Araştırma sonucunda, bu kişilerin soğuk suda yüzerken daha sıcak suda yüzenlere oranla az kalori yaktığı belirlendi.

Aynı araştırmacılara göre; terli içilen soğuk su da sıcak suya oranla daha çok karın acıktırıyor. Sıcak su içmenin ise kişileri tok tutup zayıflattığını belirten uzmanlar, ”Zayıflamak isteyenler, sıcak su içmeli. Sıcak su, bağırsakları daha hızlı çalıştırırken fazla yağları da yakıyor” diyor. Yemeklerden yarım saat önce içilen sıcak su iştahı azaltır ve kilo vermeyi hızlandırır.

Sıcak su mide yüzeyinde kanda direkt olarak emilen birkaç maddeden biri. Beden suyu diğer bileşenlerden ayırmak zorunda kalmaz.

Sıcak su vücudu nasıl etkiliyor?

Kan damarları daha az elastik olur ve içindeki birikim nedeni ile çapı küçülebilir, bu nedenle yüksek kan basıncı oluşabilir ve kan dolaşımı problemleri ortaya çıkabilir.

Sindirim sistemi de daha az elastik olur, kabızlığa yol açar. Yağlı bir tavayı soğuk suda yıkamaya çalışın. Yağlar donar ve yapışır. Ama aynı tavayı sıcak suda yıkarsanız, yağı çözer ve uzaklaştırır. Bedenimiz yağları içerir. Aynen öyle sıcak su sistemimizi temizler.