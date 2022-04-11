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Gündem Soğuk hava yurdu ne zaman terk edecek? Meteoroloji duyurdu
Gündem

Soğuk hava yurdu ne zaman terk edecek? Meteoroloji duyurdu

Meteorolojinin haftalık raporuna göre Türkiye genelinde düşen hava sıcaklıklarının, perşembe gününden itibaren mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 18:40:00 -
Soğuk hava yurdu ne zaman terk edecek? Meteoroloji duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık raporuna göre Türkiye genelinde düşen hava sıcaklıklarının, perşembe gününden itibaren mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

Türkiye geneli Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Özellikle iç ve batı kesimlerde hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece azaldı.

Yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur yağışı görülüyor.

Perşembe günü sıcaklıklar artacak

Meteorolojinin haftalık hava tahminine göre yağışlar perşembe gününe kadar devam edecek.

Ülke genelinde mevsim normalleri altına düşen hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz için uyarı

MGM, ayrıca Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli yağışlar için de uyarı da bulundu. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Aynı zamanda Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde beklenen fırtına nedeniyle oluşabilecek çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısı da yapıldı.

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