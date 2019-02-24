Soğuk hava Galatasaray taraftarını durdurmadı Galatasaray taraftarı Akhisarspor maçı öncesi yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.

Galatasaray taraftarı Akhisarspor maçı öncesi yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray - Akhisarspor maçı öncesi sarı-kırmızı taraftarlar stada saat 16.45’ten itibaren alınmaya başladı. Taraftarlar yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.

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