Soğuk hava Galatasaray taraftarını durdurmadı
Galatasaray taraftarı Akhisarspor maçı öncesi yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.24 Şubat 2019 Pazar 17:19
Galatasaray taraftarı Akhisarspor maçı öncesi yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray - Akhisarspor maçı öncesi sarı-kırmızı taraftarlar stada saat 16.45’ten itibaren alınmaya başladı. Taraftarlar yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.
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