Soğuk hava değil, havasız ortam hasta eder

Kış ayları annelerin korkulu rüyasıdır. Çünkü bu mevsimi birer hasta bakıcı olarak geçirmeleri gerekebilir. Evde bir kişinin hasta olması, bu hastalığın tüm bireyleri teker teker ziyaret edeceği anlamına gelir. Bu şartlarda da kendisi hasta olsa bile yatıp dinlenemeyen tek kişi anne olur. Hem çocuklar hem eş hem de kendi için adeta bir lokman hekimdir. İşte bu noktada bir annenin kış aylarının başındaki ilk stratejisi hastalığın eve girişini engellemeye çalışmak olur. Eş ve çocuklar sık sık tembihlenir. Bol bol meyve soyulur. Bitki çayları ocaktan eksik edilmez. Bu çabaların bir yerde tıkanacağını bilse de o ilk hapşırığa kadar canla başla mücadele eder. Bu çabaya uzmanlar da kayıtsız kalmıyor ve bakın çocuklarla sağlıklı bir kış geçirmek için neler öneriyorlar?

BUNLARA DİKKAT EDİN!

Kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak durun.

Evinizi sık sık havalandırın. Unutmayın, soğuk değil havasız ortam hasta ediyor.

Oda sıcaklığını 22-23 derecede tutun.

Çocuklarınıza mutlaka el yıkama alışkanlığı kazandırın.

Demir, mineral ve C vitamininden zengin besleyin.

Çocuğunuzu çok kalın giydirmeyin. Bu terleyip daha çabuk hastalanmasına sebep olabilir.

İnce şekilde birkaç kat giydirirseniz, sıcak ortamlarda çıkararak terlemesinin önüne geçebilirsiniz.

Atkı ve eldivenlerini sık sık yıkayın.

Hastayken çocukları öpmeyin.

Alışveriş merkezleri yerine parka götürün.

Doktorunuza danışarak grip aşısı yaptırın.

Oyuncaklarını sık sık yıkayın.

Sigara dumanından uzak tutun.

Hasta olsanız bile bebeğinizi emzirmeye devam edin.

MEVSİMİNDE TÜKETİN

Anneler her zaman çocuklarına en sağlıklı gıdaları yedirmek ister. Ancak çağımızda GDO'suz ve taze gıdaya ulaşmak kolay değil. Bunun için organik pazarları dolaşıp en taze ürüne ulaşmak için saatlerce yol kat edenlerimizin sayısı az değil. Aslında bunun en pratik yolu sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmek. İyi de yıllardır her mevsim her şeye ulaşabildiğimiz için artık meyve ve sebzelerin hangi mevsimde yetiştiğini bilmiyorum diyorsanız, işte size aralık ayı meyve ve sebzeleri: Armut, elma, muz, nar, ayva, portakal, turunç, greyfurt, balkabağı, ıspanak, karnabahar, havuç, pırasa, kereviz, turp, karalahana, karnabahar, pancar...