THY- Euroleague
0553 313 94 23

Soğuk hava değil, havasız ortam hasta eder

Kış aylarında artan hastalıklar en çok çocukları etkiliyor. Ancak düşünüldüğü gibi çocukları soğuk havalar değil havasız ortamlar hasta ediyor. İşte uzmanlardan tavsiyeler…

10 Aralık 2018 Pazartesi 23:31
Soğuk hava değil, havasız ortam hasta eder

Kış ayları annelerin korkulu rüyasıdır. Çünkü bu mevsimi birer hasta bakıcı olarak geçirmeleri gerekebilir. Evde bir kişinin hasta olması, bu hastalığın tüm bireyleri teker teker ziyaret edeceği anlamına gelir. Bu şartlarda da kendisi hasta olsa bile yatıp dinlenemeyen tek kişi anne olur. Hem çocuklar hem eş hem de kendi için adeta bir lokman hekimdir. İşte bu noktada bir annenin kış aylarının başındaki ilk stratejisi hastalığın eve girişini engellemeye çalışmak olur. Eş ve çocuklar sık sık tembihlenir. Bol bol meyve soyulur. Bitki çayları ocaktan eksik edilmez. Bu çabaların bir yerde tıkanacağını bilse de o ilk hapşırığa kadar canla başla mücadele eder. Bu çabaya uzmanlar da kayıtsız kalmıyor ve bakın çocuklarla sağlıklı bir kış geçirmek için neler öneriyorlar?

BUNLARA DİKKAT EDİN!

Kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak durun.
Evinizi sık sık havalandırın. Unutmayın, soğuk değil havasız ortam hasta ediyor.
Oda sıcaklığını 22-23 derecede tutun.
Çocuklarınıza mutlaka el yıkama alışkanlığı kazandırın.
Demir, mineral ve C vitamininden zengin besleyin.
Çocuğunuzu çok kalın giydirmeyin. Bu terleyip daha çabuk hastalanmasına sebep olabilir.
İnce şekilde birkaç kat giydirirseniz, sıcak ortamlarda çıkararak terlemesinin önüne geçebilirsiniz.
Atkı ve eldivenlerini sık sık yıkayın.

Hastayken çocukları öpmeyin.

Alışveriş merkezleri yerine parka götürün.

Doktorunuza danışarak grip aşısı yaptırın.

Oyuncaklarını sık sık yıkayın.

Sigara dumanından uzak tutun.

Hasta olsanız bile bebeğinizi emzirmeye devam edin.

MEVSİMİNDE TÜKETİN

Anneler her zaman çocuklarına en sağlıklı gıdaları yedirmek ister. Ancak çağımızda GDO'suz ve taze gıdaya ulaşmak kolay değil. Bunun için organik pazarları dolaşıp en taze ürüne ulaşmak için saatlerce yol kat edenlerimizin sayısı az değil. Aslında bunun en pratik yolu sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmek. İyi de yıllardır her mevsim her şeye ulaşabildiğimiz için artık meyve ve sebzelerin hangi mevsimde yetiştiğini bilmiyorum diyorsanız, işte size aralık ayı meyve ve sebzeleri: Armut, elma, muz, nar, ayva, portakal, turunç, greyfurt, balkabağı, ıspanak, karnabahar, havuç, pırasa, kereviz, turp, karalahana, karnabahar, pancar...

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 23:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    1. 2019 yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    2. Maçın ardından
    3. Fransa'da binlerce sarı yelekli..
    4. Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna..
    5. Tekirdağ'da zorla senet imzalatan 3..
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    7. Fransa'daki gösterilerde 4 bin 99..
    8. ABD ile Mısır "sınır ötesi suçlarla..
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    10. Yılmaz Vural: Bu Var niye aşağıda yok?
    11. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    12. İstanbul'da kaçak kazı yaparken suç..
    13. "Suriye'de istikrar için güvenilirliğe..
    14. Kaşıkçı Time dergisinin "yılın kişisi"..
    15. 15 Temmuz gazisinden yakınlarına..
    16. Maçın ardından
    17. Bu rahatsızlıklarınız varsa adaçayı..
    18. Sardunya çiçeğinin bakımı nasıl..
    19. Çocuklarınızı yetiştirirken bu..
    20. Artık 2 bin 500 TLcezası var
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    TSK'nın gücüne güç katacak
    TSK'nın gücüne güç katacak

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Ünlü tarihçi Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı!
    Ünlü tarihçi Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı!