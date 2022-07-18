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Kadın - Aile Soğuk ayran aşı çorbası nasıl yapılır? Ayran çorbası tarifi:
Kadın - Aile

Soğuk ayran aşı çorbası nasıl yapılır? Ayran çorbası tarifi:

Yaz aylarında soğuk çorbalar daha sık hazırlanıyor. Bu sebeple pek çok kişi soğuk çorba tarifini araştırıyor. Peki, soğuk ayran çorbası için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-07-18 23:05:00 -
Soğuk ayran aşı çorbası nasıl yapılır? Ayran çorbası tarifi:

Ayran çorbası yaz aylarının olmazsa olmaz lezzetleri arasındadır. İşte, tam ölçülü ayran çorbası tarifi:

Ayran çorbası tarifi:

Malzemeler:

  • 1 su bardağı buğday
  • 1 su bardağı nohut
  • 3 su bardağı yoğurt
  • Kuru nane
  • 1 tutam dereotu
  • 4 su bardağı su

Soğuk ayran aşı çorbası nasıl yapılır?

Buğday ve nohutları bir gece önceden ıslayın. Yaklaşık 8 saat sonra buğday ve nohutları süzüp ayrı ayrı haşlayın.

Haşlanan buğdayların üzerine nohutları ekleyin.

Buğday ve nohutlar bir süre birlikte kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

Buğday ve nohutlu karışım soğuduğunda bir kaseye yoğurt, tuz, nane, dereotu ve suyu alıp güzelce karıştırın.

Buğday ve nohutları süzüp karışıma ekleyin.

Çorbanızı soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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