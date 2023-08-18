Soğuk algınlığı için bire bir, adım adım tarifin sırrı: Suyunu karıştıracak ve tüketeceksiniz! Hastalıktan eser bile kalmıyor

Soğuk Algınlığı İçin Bire Bir Tarifi İçin Malzemeler

4 dal taze nane

1 limon

1 adet çubuk tarçın

Sıcak su

İçerken bardağa 1 tatlı kaşığı bal

Havaların değişken olmaya başladığı bu günlerde sıkça ihtiyacımız olan bir içecek umarım fazla ihtiyacınız olmaz ama olmasa da tüketmenin tavsiye ederim korunma amaçlı.

Bal hariç bütün malzemeleri cam bir sürahi içine koyun üzerine kaynak şu yaklaşık 1 lt. 10 dk demlenmesini bekledikten sonra süzerek bir bardağa koyun ve içine 1 tatlı kaşığı bal ilave ederek içebilirsiniz şifalar olsun inşallah.

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