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Soğuk algınlığı bebeğin kalp atış ritmini bozuyor

Gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı bebeklerin kalbine zarar verebiliyor...

16 Ekim 2018 Salı 17:43
Soğuk algınlığı bebeğin kalp atış ritmini bozuyor


Gribal enfeksiyon geçiren bebeklerde kalp atış hızının artması, kalp kası iltihaplanmasına bağlı ani ölümlere yol açabiliyor.

Soğuk havalar etkisini sürdürürken gribal enfeksiyon kapma ihtimli yüksek olduğundan, uzmanlar, anne babaları basit görünen bu hastalığa karşı uyarıyor.

Bebeklerde soğuk algınlığına çok sık rastlanıyor. Maalesef pek önemsenmiyor. Oysa bu hastalık, kalbi olumsuz etkiliyor.

Burun tıkanıklığı, hapşırma, ateş, halsizlik, iştah kaybı gibi belirtileri olan gribal enfeksiyonlar, bebeklerin solunum yollarını zorlayarak kalp hızının artmasına sebep olur. Artan kalp atış hızı, kalp kası iltihabına yol açabilir. Söz konusu iltihap, tedavi edilmemesi durumunda bebeklerde yüksek oranda ölümlere sebep olmakta..

Özellikle bebeklerdeki soğuk algınlığına dikkat edilmesi ve belirtilerinin gözlenmesi halinde, hekime başvurularak kalp kası iltihaplanması riskinin öğrenilmesi gerekir.

Bebeklerde oluşan iltihaplanma erken teşhis edilerek, önlem alınabilir. Ayrıca bu hastalık bebeklik döneminde ani ölümlere sebep olmasa bile kalp kasının iltihaplanması sonucu oluşan ritim bozukları, ileride kalıtsal hastalıklara yol açabilir.

Anne babalar, bebeklerini doğumdan sonra bir yıl boyunca aylık kontrolden geçirmeli. Bazı anne babalar, bebeklerinin kalp atışlarını dinleyerek ritim bozukluğu olup olmadığını anlayabileceklerini düşünüyor. Bu son derece yanlış. Ritmi sadece doktorlar anlayabilir.

Yüzüstü yatar pozisyonda kalp hızı, sırtüstü yatar pozisyona göre daha yüksektir.

Sadece dil yapısı büyük ve çene yapısı küçük bebekler sırtüstü yatırılmamalı. Bu bebekler için yan yatma pozisyonu tavsiye ediliyor.

Bebeklerde soğuk algınlığının ilk belirtileri genellikle:

• Burunda tıkanma ve akıntı oluşumu,

• İlk başlarda açık renkli ama daha sonra daha yoğun ve sarı veya yeşil renge dönüşen burun akıntısıdır.

Diğer belirtiler ise şunlar olabilir:

• Vücut ısısının 38 derecenin üstüne çıkması

• Hapşırma

• Öksürük

• İştahta azalma

• Sinirlilik

• Uyuma güçlüğü

• Emzirirken sorun yaşama.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 17:43
  1. soğuk algınlığı
  2. gribal enfeksiyon
  3. bebek
  4. kalp sağlığı

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