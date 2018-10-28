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Soğanın kulakta ne işi var?

Soğan sarımsak en değerli ve yemeklerimize hiçbir şeye benzemez ölçüde lezzet katan ikili.

28 Ekim 2018 Pazar 17:20
Soğanın kulakta ne işi var?

Besin olarak sağlık vesilesi olduklarını herkes bilir de meselâ soğanın cücüğünün kalkıp kulağa kadar çıkıp çınlama, ağrı dindireceği kimin aklına gelir!

Kulakta yaşanan uğultu, çınlama ve ağrı gibi durumların acısını yaşayan bilir. Soğanın cücüğünü ikiye bölüp kulaklara tıpa gibi koymaktır. Birkaç saat içerisinde tedavi edecektir!

Bir türlü kesilmeyen öksürükleriniz mi var? Soğan suyu öksürüğünüzü kısa sürede bünyenizden söküp atacaktır!

Ateşiniz düşmüyor mu? Çorabınızın içine ayak tabanınızla temas edecek şekilde koyacağınız soğan dilimleri ateşinizi düşürecek!

Nezleniz bir türlü geçmiyor mu? Çayınızın içinde bir adet dilimlenmiş soğanı kaynatıp için, yanında da tuzlu soğan halkaları yiyin. Vurun kafayı yatın, uyandığınızda kesinlikle daha iyi hissedeceksiniz.

Bilinen bir gerçektir insanların belirli aralıklarla ağlaması gerekir. Bu hem göz sağlığı, hem de duygusal birikimlerin dışarıya atılması için gereklidir. Soğan kesildiği zaman ağlatıcı özelliğiyle kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlarda sizi ağlatarak rahatlatır.

Deriye yama olarak soğan

Bazı bitkilerin insan vücudundaki yaralanmaları çok hızlı bir şekilde tedavi ettiği bilinen bir gerçek. Bunlar arasında Aloe Vera en etkili olanların başında geliyor. Soğanın iç çeperindeki zarlar Aloe Vera ile hemen hemen aynı özelliğe sahip! Yaralanmalarınızda, yanıklarınızda bu zarları ayıklayıp hemen sıkıntılı noktanın üstüne koyun!

İlginçtir soğan sadece gündelik yaralanmalarda değil, çok daha problemli yaralanmalarda hatta cerrahi operasyonlardan sonra kalan izlerin toparlanmasında da büyük bir alternatif tedavi konumunda. Yaralardan kalan izlerin kaybolmasını hızlandıran bir etkiye sahip olan soğan bu konuda emrinizde!

Vücudunuzdaki bir yara enfeksiyon kaptıysa, hastaneye ulaşmadan önce sizi kurtaracak bir şeylere ihtiyacınız varsa bir miktar destekle soğan size bir ilaç olabilir. Bir dilim ekmeğin üstüne sütü kaynatıp dökün, üstüne bir soğan rendeleyin ve enfeksiyonlu yaranın üstüne bastırın. 2 saat kadar bu karışımın enfeksiyonlu alanla temasını kesmeyin. 2 saat sonra enfeksiyonu bu karışımla beraber vücudunuzdan çekebilirsiniz.

Yaz geçti gitti. Ama aklınızda bulunsun kış güneşinin yanıkları da olabilir. Güneş yanıklarına genelde ülkemizde yoğurt sürerek çare buluyoruz. Ancak asıl tedavi soğanda. Yanıklarınızın üstüne soğan dilimleri koyun ve yanığın soğanın suyunu çektiğinden emin olun. Bunun üstüne bir yumurtanın akını sürerek tedavinizi sağlayabilirsiniz.

Ülkemize arı soktuğu zaman üstüne tezek sürmekten tükürmeye kadar pek çok çılgın tedavi yöntemi tavsiye edilir köylerimizde.. Ancak asıl tedavi yine soğanda. Üstelik sadece arı değil, sivrisinek sokmalarında da bir hayli etkili bir yöntem. Hayır soğanı sürmeyeceksiniz. Evinizde yaz günleri sağda solda soğan kesip koyun bir kenarlara. Arılar ve sivrisinekler soğanın olduğu yerlere yaklaşmazlar. Arı sokmasına daha arı sokmadan savunmanızı almış olursunuz. "Kokusunu n'apcazz?" diyorsanız, maalesef katlanacaksınız!

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 17:20
  1. soğan
  2. kulak
  3. soğanın faydaları

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