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Medya Soğan yiyemeyenlere SİHA gemisi, İHA, TOGG öyle mi? Algın batsın Akif Beki
Medya

Soğan yiyemeyenlere SİHA gemisi, İHA, TOGG öyle mi? Algın batsın Akif Beki

Yeniakit Publisher
2023-04-12 08:51:00 -
Soğan yiyemeyenlere SİHA gemisi, İHA, TOGG öyle mi? Algın batsın Akif Beki

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinde kalem oynatan ve algı oluşturma konusunda uzman olan Akif Beki, bu kez "soğan" üzerinden manipülasyona girişti.

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinde kalem oynatan ve algı oluşturma konusunda uzman olan Akif Beki, bu kez "soğan" üzerinden manipülasyona girişti.  

Bizzat Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kuru soğan fiyatının bir hafta içinde düşeceğini söylemesine rağmen, AK Partililerin soğan fiyatları konusunda kulaklarının üzerine yattığını ima eden Beki, maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti: 

"Kılıçdaroğlu bir video daha çekti, bu kez soğan fiyatları üstüne.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“O kalırsa bu elimdeki kuru soğan, olacak 100 lira. Şu an bile kilosu 30 lira. Soğan bu ya soğan, soğan soğan” diyor.

AK Partililer karşı atağa geçti, fakat ucuz soğana karşı Türkiye Yüzyılı vaat ettiler.

‘Asıl biz kazanırsak soğan ucuzlar, ekmeğiniz büyür, paranız bereketlenir’ diyene rastlamadım.

Kimi, pahalılıktan soğan yiyemeyenlere SİHA gemisi veriyordu; kimi İHA, kimi TOGG.

“Çatlasalar da patlasalar da uzayda yerimizi alacağız” iddiası, sunulmaz mı! İkramlar arasında o da sunuluyor."

 

 

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