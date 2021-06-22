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Siyaset Soğan tiyatrosu ifşa olan Akşener'e sert tepki: O devirler bitti
Siyaset

Soğan tiyatrosu ifşa olan Akşener'e sert tepki: O devirler bitti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Adana ziyaretindeki soğan tiyatrosuna bir tepki de AK Parti MKYK üyesi Lütfiye Selva Çam'dan geldi. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Çam, "Eskinin soğan/patates fiyatlarıyla çiftçilik/esnaflık üzerinden "sağ siyaset tarzı" devri bitti" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 17:49:00 - 2021-06-22 17:50:04

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta Adana ziyareti sırasında Mehmet Bülbül ismindeki şahıs para etmediği gerekçesiyle üç çuval soğanı Akşener'in önüne dökmüştü.

Medyaya yansıyan bu görüntülerin ardından Mehmet Bülbül dolduruşa geldiğini belirterek soğan üreticisi olmadığını itiraf etmişti. Bülbül, "Pişmanım. İYİ Partililerin oyununa geldim. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkından özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in soğan tiyatrosuna tepki gösteren AK Parti MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin vakarlı duruşunu kameralarla bozamazsınız! Eskinin soğan/patates fiyatlarıyla çiftçilik/esnaflık üzerinden "sağ siyaset tarzı" devri bitti. Vatandaşımız siyasilerden daha bilinçli ve ferasetlidir. AK Parti ile rekabeti biraz daha kaliteli yöntemlerle yapmanız gerekiyor!"

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Yorumlar

Putsavar

bak sedat amca sana diyor. vakit varken gel teslim ol.
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Rabia Zafer

Kesinlikle Çok Doğru Söylūyor. O Devirler Bitti.
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