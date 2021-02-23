Soğan, hem lezzet olarak hem de sağlık açısından mükemmel bir besindir. Yemeklerin vazgeçilmezi olan soğan, suyu ile de fayda sağlamaktadır. Soğan suyunun sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Peki soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl kullanılır?

Soğan suyu; yaraları, yanıkları ve alopesi gibi belirgin cilt rahatsızlıklarını tedavi etmek için oldukça etkili bir doğal antiseptiktir. Bunun için ciltte meydana gelen rahatsızlıkların tedavisinde, sivilcelerin giderilmesinde bir merhem olarak kullanılmasında fayda vardır. Öte yandan düzenli olarak cilde soğan suyu sürmek yaşlılık lekelerine karşı faydalı olur.

Bronşit, grip veya kış algınlığı gibi durumlarda da soğan, bronşları tıkamak, burnu açmak veya grip benzeri rahatsızlıkları doğal yoldan tedavi etmek için kullanılabilir. Ayrıca soğan suyunun saça da etkileri bulunuyor. Soğan suyu, saç uzamasını destekler ve saç dökülmesini engeller.

Soğan suyu nasıl kullanılır?

Soğanın çiğ yenmesi halinde sindirim sistemine olumuz etkisi olur. Bundan dolayı soğanlar genel olarak orta miktarlarda pişirilir ve tüketilir. İrritabl bağırsak sendromu rahatsızlığı bulunan kişilerin, sindirim sorunlarına yol açabilecek olan soğan tüketimini az bir miktara indirmesi veya tamamen bırakması tavsiye edilir.

Soğanı bir bardak su ile beraber iyice kaynatarak düzenli bir şekilde içmeniz halinde faydasını göreceksiniz.