  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl kullanılır?
Sağlık

Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl kullanılır?

Hemen hemen her gün yemeklerde kullanılan soğanın suyundan da faydalanabiliriz. Sağlık açısından oldukça faydalı olan soğan suyunun nasıl kullanılacağı merak ediliyor. Soğan suyu nasıl kullanılır? Soğan suyunun faydaları nelerdir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-23 15:07:00 -
Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl kullanılır?

Soğan, hem lezzet olarak hem de sağlık açısından mükemmel bir besindir. Yemeklerin vazgeçilmezi olan soğan, suyu ile de fayda sağlamaktadır. Soğan suyunun sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Peki soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl kullanılır?

Soğan suyu; yaraları, yanıkları ve alopesi gibi belirgin cilt rahatsızlıklarını tedavi etmek için oldukça etkili bir doğal antiseptiktir. Bunun için ciltte meydana gelen rahatsızlıkların tedavisinde, sivilcelerin giderilmesinde bir merhem olarak kullanılmasında fayda vardır. Öte yandan düzenli olarak cilde soğan suyu sürmek yaşlılık lekelerine karşı faydalı olur.

Bronşit, grip veya kış algınlığı gibi durumlarda da soğan, bronşları tıkamak, burnu açmak veya grip benzeri rahatsızlıkları doğal yoldan tedavi etmek için kullanılabilir. Ayrıca soğan suyunun saça da etkileri bulunuyor. Soğan suyu, saç uzamasını destekler ve saç dökülmesini engeller.

Soğan suyu nasıl kullanılır?

Soğanın çiğ yenmesi halinde sindirim sistemine olumuz etkisi olur. Bundan dolayı soğanlar genel olarak orta miktarlarda pişirilir ve tüketilir. İrritabl bağırsak sendromu rahatsızlığı bulunan kişilerin, sindirim sorunlarına yol açabilecek olan soğan tüketimini az bir miktara indirmesi veya tamamen bırakması tavsiye edilir.

Soğanı bir bardak su ile beraber iyice kaynatarak düzenli bir şekilde içmeniz halinde faydasını göreceksiniz.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan kriz çıkaracak adım! Kardeş ülkede saldırı düzenlendi
Dünya

İran'dan kriz çıkaracak adım! Kardeş ülkede saldırı düzenlendi

Pakistan sınır hattında bulunan Panjgur bölgesindeki tüccarlara İran güçleri tarafından ateş açıldı. Saldırıda 10 kişi ölürken çok sayıda ki..
Çok önemli değişiklik! Erdoğan 'gerek yok' diyerek çıkardı
Siyaset

Çok önemli değişiklik! Erdoğan 'gerek yok' diyerek çıkardı

Gazeteci yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında AK Parti’nin yürüttüğü seçim yasasıyla ilgili değişiklikleri yazdı. ..
PKK bu sefer bakın kimden yardım istemiş! Hem de SİHA'lar için...
Gündem

PKK bu sefer bakın kimden yardım istemiş! Hem de SİHA'lar için...

FETÖ'cü silah tüccarı YPG işbirliğini anlattı. Özbekistan'da yakalanan FETÖ'cü Gürbüz Sevilay, PKK'lılarla silah ticaretini ve iki terör örg..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay