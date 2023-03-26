Banyo temizliğinin püf noktaları! Zorlu banyo kirlerinden bu yöntemlerle kurtulun temizlikte şok! Mutlaka yapın

Klozet fırçasının kabı içerisine çamaşır suyu ve su eklenerek 30 dakika bekletilerek her gün aynı şekilde fırçanın temizliği sağlanabilir.

Daha hijyenik kullanım için banyo temizliğinde dikkat edilecek hususlar üzerinden hareket edilmesi daha etkili şekilde temizlik yapılmasını sağlamaktadır.

Banyoda temizlik yaparken duş başlığının zamanla Paslanma söz konusu olacağından özellikle uzun yıllar boyunca kullanılmasını sağlayabilmek için tercih edilecek olan yöntemler bulunmaktadır.

Bir poşet içerisine su ve sirke eklenerek daha sonrasında duş başlığı poşetin içerisine yerleştirilir ve ağzı kapatılarak 15 dakika bekletilir. Bu sayede duş başlığının paslanması engellenebilir ve oluşan lekelerin giderilmesi sağlanabilir.

Küvet ve Lavaboları Temizleme

Banyoda kullanılan küvet ve lavabolar sık kirlenir. Küvetlerin ve lavaboların temiz kullanılabilmesi için kullanılacak olan yöntemler daha fazla parlamasını sağlayabilir.

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Bir bardak karbonat, bir miktar bulaşık deterjanı ve ılık su karışımı sünger ile uygulanarak ovalanması sayesinde banyodaki küvet ve lavabolar daha parlak bir görünüme sahip olabilir. Hazırlanan karışım aynı zamanda banyonun yüzeyini temizlemek amacı ile de kullanılabilir. Banyonun daha temiz ve hijyenik olmasını sağlar.

Banyo temizliği için en iyi deterjan; Aslında tüm banyo temizliği sirke ile yapılabilir.

Musluklar, ayna, dolap içleri ve duşakabini sadece sirke ile temizleyebilirsiniz. Klozeti ise sirke ve karbonat karışımıyla temizleyebilirsiniz. Dilerseniz eşit miktarda sirke ve Arap sabununu karıştırarak krem temizleyici elde edersiniz. Bu krem temizleyici ile ayna hariç tüm banyoyu temizleyebilirsiniz.

Banyo temizliğinde hangi deterjan kullanılır? Banyo temizliği için gerekli malzemeler

İşte hızlı bir temizlik için mutlaka edinmeniz gereken banyo temizliği malzemeleri:

Çamaşır suyu.

Krem temizleyici.

Kir ve kireç sökücü

Yüzey temizleyici.

Banyo temizliği püf Noktaları

Duş ağzını ayda iki kez fırça ve toz deterjanla ovalayın ve süngerle silin. Üç ayda bir ağızlı kısmını örtecek kadar beyaz sirkeli suda bekletin. Bunun için plastik bir poşet kullanın ve ağzını bantla sıkıca sarın. İyice emdirmek için birkaç saat hatta bir gece boyunca içinde bekletin.

Derinlemesine banyo temizliği Sirke ve ılık su ile temizliği kesinlikle unutmayın. Banyo pompanızı temiz tutun: Banyo pompası bakterilerin ve mikropların en fazla oluştuğu gereçlerden biridir. Önce tuvalet sifonunu çekerek pompayı orada ıslatın. Ardından bulaşık deterjanı ve çamaşır suyunu tuvalete dökün ve pompayı burada temizleyin.

Arap sabunu ile Banyo temizliği:

Yoğun kirler için Miss Arap Sabunu'nu doğrudan uygulayabilirsiniz. Miss Arap Sabunu'nu doğrudan temizlemek istediğiniz alana uygulayın. Bir sünger ya da temizlik beziyle hafifçe ovalayın. Çok fazla ovalamaya gerek kalmadan kir ve sabun kalıntılarından kolaylıkla kurtulduğunuz gözlemleyeceksiniz.



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