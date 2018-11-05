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Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin sosyal medya hesabından çarpıcı bir iddiada bulunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'dan Mursi'yi isteyeceğini söyledi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:07
Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda Suudi Arabistan'dan gelen özel ekip tarafından öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.

'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'

Sofuoğlu'nun, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kaşıkçı cinayetine üzüldüğünü belirten Prof. Sofuoğlu, bu olayın Türkiye'ye yaracağını belirtti. Cinayetle ilgili çarpıcı bir iddiada bulunan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'dan Mursi'yi isteyeceğini söyledi.

İşte Sofuoğlu'nun o paylaşımı;

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:07
  1. Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. mursi

YORUM YAZ

  • AMİN AMİN AMİN AMİN 27 dk önce
    İNŞALLAH ALLAH CC ŞUAN DUASINI KABUL ETİĞİ MAZLUMUN HÜRMETİNE DEDĞİNİ KABULETSİN AMİN
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