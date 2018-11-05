Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda Suudi Arabistan'dan gelen özel ekip tarafından öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.

'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'

Sofuoğlu'nun, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kaşıkçı cinayetine üzüldüğünü belirten Prof. Sofuoğlu, bu olayın Türkiye'ye yaracağını belirtti. Cinayetle ilgili çarpıcı bir iddiada bulunan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'dan Mursi'yi isteyeceğini söyledi.



İşte Sofuoğlu'nun o paylaşımı;

