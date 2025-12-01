  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Teknoloji Sodyum-iyon bataryalarda maliyet düşecek
Teknoloji

Sodyum-iyon bataryalarda maliyet düşecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sodyum-iyon bataryalarda maliyet düşecek

IRENA’nın yeni raporu, sodyum-iyon bataryaların üretimi ölçeklendiğinde kWh başına maliyetlerin 40 dolara kadar düşebileceğini ortaya koyuyor. Bu teknoloji özellikle enerji depolama ve elektrikli araçlarda önemli bir maliyet avantajı sağlayabilir.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), yayımladığı yeni raporda sodyum-iyon bataryaların (SIB) uzun vadede lityum-iyon bataryalara (LIB) alternatif olup olamayacağını değerlendirdi. Rapora göre, SIB’lerin teknolojik olgunluğu LIB kadar yüksek olmasa da maliyet avantajı açısından çok güçlü fırsatlar taşıyor.

KWH BAŞINA 40 DOLAR HEDEFİ

Rapor, üretimin endüstriyel ölçekte yaygınlaşması halinde sodyum-iyon hücre maliyetlerinin kWh başına 40 dolara kadar düşebileceğini belirtiyor.
Bunun temel sebepleri:

Sodyumun çok daha ucuz olması, Hammaddenin dünya genelinde bol bulunması, Üretimde kullanılan malzemelerin düşük maliyetli yapısı.

2020–2024 arasında sodyum karbonat fiyatları ton başına 100–500 dolar aralığında kalırken, lityum karbonat 6.000–83.000 dolar seviyelerinde seyretti. Sodyum, yerkabuğunda lityumdan 1000 kat, okyanuslarda ise 60.000 kat daha fazla bulunuyor.

UCUZ MALZEME AVANTAJI: DEMİR, MANGANEZ VE ALÜMİNYUM

Sodyum-iyon bataryalarda katotlarda manganez ve demir gibi düşük maliyetli materyaller kullanılabiliyor.
Anotlarda ise LIB’lerde kullanılan bakır yerine alüminyum akım toplayıcılar tercih edilebiliyor.
Bu da hücre maliyetlerini LIB’lere göre daha düşük seviyeye çekiyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ HIZLA ARTIYOR

2025 itibarıyla küresel SIB üretim kapasitesinin 70 GWh seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu kapasitenin çok büyük kısmı Çin’de bulunuyor.
Önümüzdeki 10 yıl içinde kapasitenin yıllık 400 GWh seviyesine çıkabileceği öngörülüyor.
Tahminler ise talebin 50 GWh ile 600 GWh arasında değişebileceğini gösteriyor.

ENERJİ DEPOLAMADA BÜYÜK POTANSİYEL

IRENA, sodyum-iyon bataryaların sadece elektrikli araçlarda değil, büyük ölçekli enerji depolama uygulamalarında da ciddi potansiyele sahip olduğunu belirtiyor.
SIB teknolojisinin öne çıkan özellikleri:

Geniş sıcaklık aralıklarında iyi performans, LIB’lere kıyasla daha güvenli kullanım, Rekabetçi çevrim ömrü, Düşük maliyetli seri üretim imkânı.

Bu özellikler, özellikle sıcak ve soğuk iklimlerde çalışan enerji depolama sistemlerinde SIB’leri avantajlı kılıyor.

Kaynak: Energy Storage

Huawei Mate 70 air inceliğiyle şaşırttı! Dev batarya nasıl sığdı bu gövdeye!
Huawei Mate 70 air inceliğiyle şaşırttı! Dev batarya nasıl sığdı bu gövdeye!

Teknoloji

Huawei Mate 70 air inceliğiyle şaşırttı! Dev batarya nasıl sığdı bu gövdeye!

Toyota'nın batarya fabrikası planları başka bahara kaldı
Toyota'nın batarya fabrikası planları başka bahara kaldı

Otomotiv

Toyota'nın batarya fabrikası planları başka bahara kaldı

Mercedes kalitesini konuşturdu! Bataryada birinci
Mercedes kalitesini konuşturdu! Bataryada birinci

Otomotiv

Mercedes kalitesini konuşturdu! Bataryada birinci

200 bin km'deki Togg, 4 bindeki araçla karşılaştırıldı! Bataryanın durumu ağızları açık bıraktı
200 bin km'deki Togg, 4 bindeki araçla karşılaştırıldı! Bataryanın durumu ağızları açık bıraktı

Otomotiv

200 bin km'deki Togg, 4 bindeki araçla karşılaştırıldı! Bataryanın durumu ağızları açık bıraktı

Alibaba’dan yapay zekâlı gözlük atağı: Quark serisi çift bataryasıyla rakiplerini zorluyor
Alibaba’dan yapay zekâlı gözlük atağı: Quark serisi çift bataryasıyla rakiplerini zorluyor

Teknoloji

Alibaba’dan yapay zekâlı gözlük atağı: Quark serisi çift bataryasıyla rakiplerini zorluyor

Bataryalarda invertörsüz dönem
Bataryalarda invertörsüz dönem

Teknoloji

Bataryalarda invertörsüz dönem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23