Sodyum-iyon bataryalarda maliyet düşecek

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), yayımladığı yeni raporda sodyum-iyon bataryaların (SIB) uzun vadede lityum-iyon bataryalara (LIB) alternatif olup olamayacağını değerlendirdi. Rapora göre, SIB’lerin teknolojik olgunluğu LIB kadar yüksek olmasa da maliyet avantajı açısından çok güçlü fırsatlar taşıyor.

KWH BAŞINA 40 DOLAR HEDEFİ

Rapor, üretimin endüstriyel ölçekte yaygınlaşması halinde sodyum-iyon hücre maliyetlerinin kWh başına 40 dolara kadar düşebileceğini belirtiyor.

Bunun temel sebepleri:

Sodyumun çok daha ucuz olması, Hammaddenin dünya genelinde bol bulunması, Üretimde kullanılan malzemelerin düşük maliyetli yapısı.

2020–2024 arasında sodyum karbonat fiyatları ton başına 100–500 dolar aralığında kalırken, lityum karbonat 6.000–83.000 dolar seviyelerinde seyretti. Sodyum, yerkabuğunda lityumdan 1000 kat, okyanuslarda ise 60.000 kat daha fazla bulunuyor.

UCUZ MALZEME AVANTAJI: DEMİR, MANGANEZ VE ALÜMİNYUM

Sodyum-iyon bataryalarda katotlarda manganez ve demir gibi düşük maliyetli materyaller kullanılabiliyor.

Anotlarda ise LIB’lerde kullanılan bakır yerine alüminyum akım toplayıcılar tercih edilebiliyor.

Bu da hücre maliyetlerini LIB’lere göre daha düşük seviyeye çekiyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ HIZLA ARTIYOR

2025 itibarıyla küresel SIB üretim kapasitesinin 70 GWh seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu kapasitenin çok büyük kısmı Çin’de bulunuyor.

Önümüzdeki 10 yıl içinde kapasitenin yıllık 400 GWh seviyesine çıkabileceği öngörülüyor.

Tahminler ise talebin 50 GWh ile 600 GWh arasında değişebileceğini gösteriyor.

ENERJİ DEPOLAMADA BÜYÜK POTANSİYEL

IRENA, sodyum-iyon bataryaların sadece elektrikli araçlarda değil, büyük ölçekli enerji depolama uygulamalarında da ciddi potansiyele sahip olduğunu belirtiyor.

SIB teknolojisinin öne çıkan özellikleri:

Geniş sıcaklık aralıklarında iyi performans, LIB’lere kıyasla daha güvenli kullanım, Rekabetçi çevrim ömrü, Düşük maliyetli seri üretim imkânı.

Bu özellikler, özellikle sıcak ve soğuk iklimlerde çalışan enerji depolama sistemlerinde SIB’leri avantajlı kılıyor.

Kaynak: Energy Storage