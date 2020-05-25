SODİGEM birinci yılını başarılarıyla kutluyor

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) birinci yılını kutluyor.

SODİGEM gerçekleştirdiği projeler, yaptığı etkinler, oluşturduğu yayınlar ve konu olduğu binlerce haber ile ilk yılında elde ettiği başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2019 yılı Mayıs ayında Anadolu Üniversitesi tarafından hayata geçirilen projede bir sene geride kaldı. SODİGEM bu süreçte, bilimsel araştırma projeleri ile anket araştırmaları yapmanın yanı sıra fuar katılımları da sağladı. Eğitimden panel ve konferanslara, basın toplantılarından çeşitli tanıtım etkinliklerine dek farklı çalışmalarla adından yıl boyunca söz ettiren SODİGEM, aynı zamanda kendine ait yayın dizisine de imza atarak farkını ortaya koydu. Bir yıl içerisinde 18 kitap, 102 dijital içerik, 10 video içerik ve 72 bilgilendirici kitapçık ile broşürü hayata geçiren SODİGEM kısa zamanda elde ettiği bu başarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bir yıl boyunca hem yazılı hem de görsel basında kendine sık sık yer bulan SODİGEM, aynı zamanda bu süreçte 50 binin üzerinde habere konu oldu ve hem yerel hem de ulusal basında büyük ilgi ile karşılandı.

Bu süreçte SODİGAM, 4 adet bilimsel araştırma projesi gerçekleştirirken 4 adet araştırma yapıldı. Yapılan etkinlikler arasında 21 adet eğitim, 8 adet panel/konferans, 6 adet basın toplantısı tanıtım etkinliği yer alıyor. Ayrıca 4 adet fuara katılım gösterildi. SODİGEM yayınları oluşturuldu; 18 kitap, 102 dijital içerik, 10 video içerik, 72 bilgilendirici kitapçık ve broşür. 50.000’in üzerinde haber ile basında yer aldı.