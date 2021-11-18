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Kadın - Aile Sodalı peynirli börek tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Sodalı peynirli börek tarifi, nasıl yapılır?

Sodalı peynirli börek tarifini çay saatinde, kahvaltıda bu tarifi kolaylıkla hazırlayabilirsiniz!

Yeniakit Publisher
2021-11-18 19:46:00 - 2021-11-18 19:49:10
Sodalı peynirli börek tarifi, nasıl yapılır?

Sodalı peynirli Börek tarifi için malzemeler

  •  5 adet yufka
  •  2 yumurta (birisinin sarısı üstüne)
  • 1 su bardağı süt
  •  1 su bardağı sıvı yağ
  •  1 adet maden suyu

İç harcı:

  •  1 küçük demet maydanoz
  •  250 gr yağlı peynir

Yapılışı

Sodalı peynirli börek için ilk olarak yufkaları tepsiye yerleştiriyoruz. Tepsiyi yağladıktan sonra ilk yufkayı seriyoruz. Yufkanın kenarları tepsinin dışına sarksın. İçine yumurta süt ve sıvı yağ karışımından 3-4 yemek kaşığı döküp her yerine sürüyoruz. Sonra ikinci ve üçüncü yufkaya da aynı şeyi yapıyoruz. Fakat bu yufkalar dışa sarkmasın Büyük gelirse yufkanın yarısını bölüp kullanabilirsiniz. Üçüncü yufkadan sonra iç harcımızı tamamen serpiştiriyoruz her yanına. Sonra kalan 2 yufkayı da üstüne kapatıyoruz. Ve kalan sosu üstüne döküyoruz. Böreğimizi pişmeye hazırlıyoruz. Böreğimizi dilimliyoruz. Dilimledikten sonra maden suyumuzu üstüne döküyoruz. Yarım saat-bir saat dinlendirdikten sonra üstüne yumurta sarısı sürüyoruz. Tepsiyi fırına sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yarım saat kırk dakika arası kızartılır. Afiyet olsun

 

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