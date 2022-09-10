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Kadın - Aile Sodalı köfte nasıl yapılır? Tam ölçülü nefis yumuşak köfte tarifi:
Kadın - Aile

Sodalı köfte nasıl yapılır? Tam ölçülü nefis yumuşak köfte tarifi:

Yumuşacık leziz bir köfte hazırlamak isteyenler 'Sodalı köfte nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sodalı köfte nasıl yapılır? Sodalı köfte gerekli malzemeler:

Yeniakit Publisher
2022-09-10 13:17:00 -
Sodalı köfte nasıl yapılır? Tam ölçülü nefis yumuşak köfte tarifi:

Hem çocuklar hem de büyükler yumuşacık köfteye 'hayır' diyemez. Peki, leziz köftenin sırrı nedir? Puf puf sodalı köfte nasıl yapılır?

Tam ölçülü nefis yumuşak köfte tarifi:

Malzemeler:

  • Yarım kilo kıyma
  • 2 yemek kaşığı galeta unu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet soğan
  • 1 adet yumurta
  • 1-2 diş sarımsak
  • Yarım çay bardağı soda
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Kekik

Sodalı köfte nasıl yapılır?

Öncelikle soğan ve sarımsağı rendeleyin.

Bir yoğurma kabının içerisine tüm malzemeleri alıp güzelce yoğurun.

Arzu ettiğiniz şekli verin ve köfteleri en az 1 saat buzdolabında dinlendirin.

Köfteyi yağda ya da ızgarada pişirebilirsiniz. Dileyen fırında da köfteleri kolaylıkla pişirebilir.

Afiyet olsun.

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