Sodalı köfte nasıl yapılır? Tam ölçülü nefis yumuşak köfte tarifi:
Yumuşacık leziz bir köfte hazırlamak isteyenler 'Sodalı köfte nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sodalı köfte nasıl yapılır? Sodalı köfte gerekli malzemeler:
Hem çocuklar hem de büyükler yumuşacık köfteye 'hayır' diyemez. Peki, leziz köftenin sırrı nedir? Puf puf sodalı köfte nasıl yapılır?
Tam ölçülü nefis yumuşak köfte tarifi:
Malzemeler:
- Yarım kilo kıyma
- 2 yemek kaşığı galeta unu
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet soğan
- 1 adet yumurta
- 1-2 diş sarımsak
- Yarım çay bardağı soda
- Tuz
- Karabiber
- Kimyon
- Kekik
Sodalı köfte nasıl yapılır?
Öncelikle soğan ve sarımsağı rendeleyin.
Bir yoğurma kabının içerisine tüm malzemeleri alıp güzelce yoğurun.
Arzu ettiğiniz şekli verin ve köfteleri en az 1 saat buzdolabında dinlendirin.
Köfteyi yağda ya da ızgarada pişirebilirsiniz. Dileyen fırında da köfteleri kolaylıkla pişirebilir.
Afiyet olsun.