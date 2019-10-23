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Soçi’de Rusya ile neden 150 saatte anlaşıldı? Mutabakatta kritik tarih

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı 6 buçuk saatlik görüşmede önemli mutabakat sağlandı. Soçi’de kabul edilen mutabaka göre, 150 saat içinde Münbiç ve Tel Rıfat’dan terör örgütü PKK-YPG’nın silahlarıyla birlikte çekilecek. Türkiye yine YPG'nin elinde bulunan Afrin'e yaptığı operasyonda Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü olan 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezine girmişti. Peki Türkiye ve Rusya arasında Soçi’de imzalanan mutabakatta 150 saatte dikkat çeken detay.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:24
Soçi’de Rusya ile neden 150 saatte anlaşıldı? Mutabakatta kritik tarih

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı 6 buçuk saatlik görüşmede önemli mutabakat sağlandı. Soçi’de kabul edilen mutabaka göre, 150 saat içinde Münbiç ve Tel Rıfat’dan terör örgütü PKK-YPG’nın silahlarıyla birlikte çekilecek. Türkiye ve Rusya arasında Soçi’de imzalanan mutabakatta 150 saatte dikkat çeken detay.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Türkiye ile Rusya arasında tarihi önemde bir mutabakat imzalandı. İmzalanan mutabakatta 150 saatlik sürenin dolması 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Afrin'e girilmişti

Mutakabata göre 150 saat içinde YPG silahları oluşturulması planlanan güvenli bölge sınırları içerisinden çıkarılacak ve harekat sınırlarının batısı ve doğusunda, 10 kilometre derinliğindeki alanda Türk ve Rus devriyeleri başlayacak. 150 saatlik süre, Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim'de, saat 12:00'de sona erecek ve Türkiye, Suriye'de güvenli bölgeye girmiş olacak. Türkiye yine YPG'nin elinde bulunan Afrin'e yaptığı operasyonda Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü olan 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezine girmişti.

 

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:24
  1. Ordu
  2. Çanakkale
  3. Soçi’de Rusya ile neden 150 saatte anlaşıldı?
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