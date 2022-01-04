SOCAR Türkiye, AB fonu almaya hak kazandı

Yapay zeka ve dijital çözümlerle sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğini en üst düzeye taşımayı hedefleyen proje, SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon AŞ’nin AB tarafından fonlanmaya hak kazanan dördüncü projesi oldu. SOCAR Türkiye ArGe ve İnovasyon AŞ Genel Müdürü Bilal Guliyev, şu ifadeleri kullandı: “Orta ve uzun vadeli dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve enerji optimizasyonu stratejilerimizin geliştirilmesine hizmet edecek olan Circular TwAIn projesi, İspanya, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Kıbrıs ve Norveç’ten 10 uluslararası partnerin paydaşlığında ilerleyecek. SOCAR Türkiye ArGe ve İnovasyon olarak geliştirdiğimiz ‘CO2 Fokus’ ‘CARMOF’ ve ‘NEFERTITI’ projelerimiz, daha önce EU Horizon 2020-Karbon Yakalama, Depolama ve Kullanım Programı kapsamında fon almaya hak kazanmıştı.”