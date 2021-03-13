Socar Marine, denizcilik yakıtlarında sektör lideri oldu

Pazar payını yüzde 26’ya taşıyan şirket, uluslararası denizcilik yakıtlarının dörtte birinden fazlasını karşılıyor. SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Ticaret Başkan Yardımcısı Agshin Salimov, sektörün en genç oyuncularından SOCAR MARINE’in ürün ve hizmet kalitesiyle ön planda olduğunu ifade etti. Salimov, “Bugün Türkiye’nin Karadeniz, Marmara Denizi, Ege ve Akdeniz bölgelerinin tamamındaki fiziksel ikmallerimizin yanı sıra Cebelitarık’tan Singapur’a, Rotterdam’dan Güney Afrika’ya kadar tüm uluslararası limanlarda gerçekleştirdiğimiz ikmallerimizle SOCAR MARINE markasının uluslararası arenadaki varlığını her geçen gün daha yüksek seviyelere taşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.