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Kadın - Aile Şöbiyet nasıl yapılır? Tam ölçülü kolay nefis şöbiyet tarifi:
Kadın - Aile

Şöbiyet nasıl yapılır? Tam ölçülü kolay nefis şöbiyet tarifi:

Şöbiyet için hangi malzemeler gerekli? Evinde leziz şöbiyet hazırlamak isteyenler ‘Şöbiyet nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Şöbiyet nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-09-06 20:10:00 -
Şöbiyet nasıl yapılır? Tam ölçülü kolay nefis şöbiyet tarifi:

Leziz ve kolay bir tatlı hazırlamak isteyenler ‘Şöbiyet nasıl hazırlanır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, şöbiyet nasıl hazırlanır?

Tam ölçülü kolay nefis şöbiyet tarifi:

Malzemeler:

  • 20 adet baklavalık yufka
  • 50 gram Antep fıstığı
  • 200 gram tereyağı
  • Muhallebi için:
  • 2,5 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı irmik

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı su
  • 2 su bardağı şeker
  • 2-3 damla limon suyu

Şöbiyet nasıl yapılır?

Su ve şekeri ocağa alın ve kaynamaya bırakın. Şerbet ağırlaşınca limon suyunu ekleyin ve 5 dakika sonra ocağı kapatın.

Bir tencereye süt ve irmiği alın.

Muhallebi ağırlaşınca ocağı kapatın.

Muhallebinin ardından tereyağını eritin.

Baklava yufkasını tezgaha serin ve üzerine yağ sürün.

Kalan tüm yufkaları arasına yağ sürerek üst üste serin. 20.katın üzerine ise yağ sürmeyin.

Bıçak yardımıyla geniş kareler kesin.

Her bir karenin içine muhallebiden bir tatlı kaşığı kadar yerleştirin.

Muhallebilerin üzerine Antep fıstığı serpin.

Ardından har kareyi üçgen şekilde kapatın. (20 kat birden bir dilim kareyi oluşturuyor)

Tüm tatlıyı tepsiye yerleştirin.

Kalan tereyağını süzgeçten geçirdikten sonra tatlının üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında tatlınızı kızarana kadar pişirin.

Tatlı fırından çıktıktan 5 dakika sonra şerbeti üzerine gezdirin.

Afiyet olsun.

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