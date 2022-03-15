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Aktüel Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
Aktüel

Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Ordu'da sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlenen yaşlı çift hayatlarını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 00:42:00 - 2022-03-15 00:42:47
Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlenen yaşlı çift hayatlarını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ilışar Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin (70) ve Dursene Sevim (67) çiftinden haber alamayan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz buldukları çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen çiftin cenazeleri, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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