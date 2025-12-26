Sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu! 1 kişi yaralandı

  • İSTANBUL
Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu ev yangınında 1 kişi yaralandı. Yangında müstakil ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde müstakil bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında 1 kişi yaralandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken eve kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Söğütlügüzle Topallar Mahallesi’nde bulunan tek katlı bir evde çıktı. Saadettin Ö.’ye (70) ait evden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde yalnız yaşadığı öğrenilen ve vücudunda yanıklar oluşan Saadettin Ö., mahalle sakinlerinin yardımıyla evden çıkarılarak kurtarıldı. İlk müdahalesi bir elektrik dağıtım firması ekipleri tarafından yapılan Sadettin Ö., adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Savaştepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki tedavisinde 2’inci derece yanık teşhisi konulan Sadettin Ö., Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alarak söndürüldü. Sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu belirlenen yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

