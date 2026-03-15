Soba yatağı yaktı, uyuyan çiftten biri öldü diğeri yaşam savaşı veriyor!

Beyşehir’i bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde iki katlı müstakil evden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri evde bulunan Sedef Sarıtaş (60) ile eşi A.S.'ye müdahale etti. Sağlık ekipleri, Sedef Sarıtaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan A.S. ise ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıs, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, soba bacası kaynaklı çıkan yangının çiftin kaldığı kattaki yatak ve yorganı tutuşturduğu, evin kısa sürede yoğun dumanla kaplandığı ve çiftin uykudayken dumana maruz kaldığı tespit edildi.