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Sneijder'den Nice ve Galatasaray itirafı!

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Nice'e transferini ilginç sözlerle eleştirdi. Wesley Sneijder, Galatasaray'dan Nice'e transferiyle ilgili de çarpıcı bir ifade kullandı.

17 Nisan 2018 Salı 20:58
Sneijder'den Nice ve Galatasaray itirafı!

Şimdilerde Katar ekiplerinden Al-Gharafa'nın başarısı için ter döken Wesley Sneijder, Hollanda basınına çarpıcı bir röportaj verdi.

Nice'te oynadığı döneme dair ifadeler kullananan Wesley Sneijder, "Oraya futbol oynamaya ve Hollanda Milli Takımı için görünür kalmaya gitmiştim. Ama geldiğimden ilk andan itibaren farklı bir sisteme gittiler. Teknik direktör bir anda farklı bir şey denemek istedi" diye konuştu.

"Beni neden transfer ettiklerini anlamadım" diyen Sneijder sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aramızda yapılan anlaşmaya da uymadılar. Eğer bunu bilseydim... Gerçekten garip bir durum. Tekrar futbol oynayabilmek için Galatasaray'da aldığım ücretin yarısına oraya imza atmıştım."

Katar Yıldızlar Ligi'nde Al-Ghrafa formasıyla 11 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu 9 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. (Ajansspor)

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 20:58
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