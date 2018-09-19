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Sneijder'den dikkat çeken Galatasaray yorumu

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, açıklamalarda bulundu. Sneijder, "Lokomotiv Moskova maçındaki skordan dolayı çok mutluyum" dedi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 17:52
Sneijder'den dikkat çeken Galatasaray yorumu

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova karşısında aldığı 3-0'lık zaferi beIN Sports ekranlarında değerlendirdi.

Kariyerini Katar Ligi takımlarından Al Gharafa'da sürdüren Sneijder, Galatasaray taraftarının uzun zamandır bu anı beklediğini ve alınan zaferden dolayı kendisinin de mutlu olduğunu kaydetti.

"GALATASARAY VE TARAFTAR İÇİN MUTLUYUM"

Sneijder açıklamasında, "Şampiyonlar Ligi'ndeki bu tarz maçlar, tüm Galatasaray taraftarlarının beklediği anlardır. Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde değillerdi. Onların maçını da takip ettim, çok güzel bir maçtı. Kolay bir maç değildi elbette, özellikle ilk yarısı zorlandılar. Onlar için çok mutluyum, taraftar için çok mutluyum, tekrar bu seviyeye geldikleri için. Bundan sonrası zorlu olacaktır ama galibiyetle başlamaları çok iyi oldu" sözlerini kullandı.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 17:52
  1. Lokomotiv Moskova
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