SMIC, fason çip üretiminde TSMC ve Samsung’un ardından üçüncü sırada

Küresel fason çip üretiminde SMIC’in pazar payı, yılın ikinci çeyreğinde 0,3 puan arttı. TrendForce verilerine göre ilk çeyrekte pazarın yüzde 5,1’ini elinde tutan Çinli şirket, bu oranı yüzde 5,4’e çıkararak gelir açısından TSMC ve Samsung’un ardından üçüncü oldu.

Listenin ilk iki sırasında ise beklendiği gibi TSMC ve Samsung yer aldı. Intel, yarı iletken üretimini büyük ölçüde kendi ürünleri için gerçekleştirdiği gerekçesiyle fason üreticiler sıralamasında yer almadı.

SMIC, 5 nm üretim sürecine kadar ilerledi

SMIC'in ulaştığı en gelişmiş üretim teknolojileri arasında, Huawei'nin Ascend yapay zekâ hızlandırıcılarında kullandığı 7 nm sınıfındaki SMIC N+2 ve 5 nm sınıfındaki SMIC N+3 bulunuyor.

Şirket, çip üretiminde DUV litografi teknolojisini kullanıyor. Ancak ABD yaptırımları nedeniyle ASML'nin gelişmiş EUV ekipmanlarına erişememesi, daha ileri üretim süreçlerine geçişte önemli bir engel oluşturuyor.