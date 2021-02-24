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Dünya Slovenya Başbakanı Janez'den Kur'an-ı Kerim'e hakaret paylaşımı
Dünya

Slovenya Başbakanı Janez'den Kur'an-ı Kerim'e hakaret paylaşımı

Slovenya Başbakanı Janez, sosyal medya hesabından Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli bir paylaşımı şahsi hesabından paylaştı. Slovenya İslam Birliği, Janez'in paylaşımına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 16:20:00 - 2021-02-24 16:24:23
Slovenya Başbakanı Janez'den Kur'an-ı Kerim'e hakaret paylaşımı

Slovenya Başbakanı Janez, Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli bir paylaşımı retweet yaptı. Başbakanın, bu paylaşımı büyük tepkiye neden oldu.

Kur'an-ı Kerim'e hakaret

Twitter üzerinden, Komünist Manifesto kitabının ilk basımı yıl dönümü nedeni ile Kur'an’ı Kerim’e ağır hakaretler içeren bir gönderi paylaşıldı. Slovenya'nın sağcı popülist siyasetçisi Başbakan Janez Jansa'nın, bu gönderiyi retweet ederek takipçileri ile paylaşması tepki aldı.

Paylaşımda, "Kur'an dışında hiçbir kitap daha fazla ölüme, acıya, zulme, yoksulluğa ve sosyal geriliğe neden olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Slovenya İslam Birliğinden kınama mesajı

Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Slovenya İslam Birliğinden (Diyanet İşleri), Jansa'nın bu paylaşımına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Kutsal kitaba karşı böyle bir hareketi ve Komünist Manifesto ile basitleştirilmiş propaganda mukayesesini en sert şekilde kınıyoruz."

Ayrıca açıklamada, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı yapan bir ülkenin diğer dinlere, kültürlere ve AB'nin temellerini oluşturan değerlere saygı göstermesi gerektiği vurgulanırken, kutsal kitapların farklı tarihi bir bağlamda yazılmış olmalarına rağmen tüm insanlık için önemli mesajlara sahip olduklarının altı çizildi.

 

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