Slovan Bratislava Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, ilk maçında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibi ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde maçla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Slovan Bratislava Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...14 Eylül 2019 Cumartesi 12:15
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, ilk maçında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibi ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde maçla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Slovan Bratislava Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Slovan Bratislava Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi grup maçı 19 Eylül Çarşamba saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports'tan naklen yayınlancak.
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