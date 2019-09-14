Slovan Bratislava Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, ilk maçında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibi ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde maçla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Slovan Bratislava Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

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