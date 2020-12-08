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Aktüel Skyroad, Türkiye'nin gezi rotalarını en iyi fotoğraflayan gezginleri ödüllendiriyor
Aktüel

Skyroad, Türkiye'nin gezi rotalarını en iyi fotoğraflayan gezginleri ödüllendiriyor

Dereceye giren eserlerden birinci olanlar 15 bin lira, ikinci olanlar 10 bin lira ve üçüncü olanlar da 5 bin lira kazanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:09:35 -
Skyroad, Türkiye'nin gezi rotalarını en iyi fotoğraflayan gezginleri ödüllendiriyor

İSTANBUL (AA) - Kültür ve seyahat alanında hem basılı hem dijital yayın markalarından Skyroad'un "Türkiye'nin Seyahat Rotalarını Keşfet" konulu fotoğraf yarışmasıyla, Türkiye'nin gizli kalmış gezi rotalarında çekilen en iyi fotoğraflar ödüllendirilecek.

Yıldız Holding ve Vakıfbank sponsorluğunda "#mutluetmutluol" sloganıyla gerçekleşen "Skyroad ile Keşfet" adlı yarışmada 2 kategoride 6 kişiye toplam 60 bin lira ödül verilecek.

Yarışma kapsamında ayrıca üç kişiye de mansiyon ödülü olarak Giresun'da bulunan Birun Kümbet Dağ Evi'nde çift kişilik 5 gün tatil hediye edilecek.

İki kategoride değerlendirilecek olan fotoğrafların ilk kategorisinde jüri değerlendirmesine göre ilk üç fotoğraf seçilecek. Diğer kategoride ise Instagram’da en çok beğeni alan üç fotoğraf ödülleri almaya hak kazanacak.

Dereceye giren eserlerden birinci olanlar 15 bin lira, ikinci olanlar 10 bin lira ve üçüncü olanlar da 5 bin lira ile ödüllendirilecek.

Türkiye turizmine katkı sağlamayı amaçlayan yarışmaya katılabilmek için Instagram'da "@Skyroad" hesabını takip etmek, Türkiye'nin gezi noktalarında çektiği fotoğrafı Instagram'da "#SkyroadileKeşfet" etiketiyle paylaşmak ve "www.skyroadilekesfet.com" sitesinden başvurmak gerekiyor.

Başvuruları 31 Aralık'ta sona erecek yarışmanın jürisinde Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Mustafa Seven, fotoğraf sanatçısı Sezgi Olgaç ve foto muhabiri Sedat Özkömeç yer alıyor.

Ocak ayında değerlendirmesi yapılacak "Skyroad ile Keşfet" yarışmasının ödül töreni 18 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

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