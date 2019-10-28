SKODA’nın gözdesi SUPERB Türkiye’de! Dünya birincisi yenilendi

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Türkiye’de 170 bin 300 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan yenilenen Superb’in showroomlardaki yerini aldığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

Kamu ve filo pazarında da varız

Markamızın amiral gemisi olarak konumlandırdığımız Superb, yenilenen tasarımı ve sahip olduğu üstün teknolojik donanımları ile bu unvanı hak ettiğini gösteriyor. 2003 yılından bu yana Türkiye’de satışa sunulan Superb modelimiz, kısa zamanda ailelerin yanı sıra kamu ve filo pazarında da kendini kabul ettirdi. Her geçen yıl da konumunu güçlendirmeyi başardı. 2016 yılında Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin (OGD) düzenlediği Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasında birincilik ödülü alarak iddiasını kanıtlamıştı. Geçen 16 yılda da toplam olarak 45 bin adet Superb satışı gerçekleştirmemiz ne kadar sevilen bir model olduğunu doğruluyor. Bu adetlerle Avrupa’nın en çok Superb sedan satan pazarları arasında yer aldık.

Ayrıca Superb Sedan satışlarında dünyada birinci sırayı alarak büyük bir başarı elde ettik. Yeni Superb ile D segmentinde daha iddialıyız. Superb için 2019 yılı hedefimiz 4 bin 100 adetti. İlk 9 ayda 2 bin 100 adet satış gerçekleştirdik. 170 bin 300 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni Superb’in getireceği motivasyon ile yıl sonuna kadar 2 bin adetlik daha satışa imza atıp, hedefimize ulaşacağımıza düşünüyoruz. Skoda olarak 2019 yılı hedefimiz ise 13 bin 500 adetlik satış ile yüzde 4’e yakın pazar payına ulaşmak. İlk 9 ayda toplamda 8107 adetlik satış elde ettik. Yeni Superb modelimizin getireceği sinerji ile bu hedeflere ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bununla birlikte 2019 Türkiye binek otomobil pazarının 350-400 bin seviyesinde yılı kapatmasını öngörüyoruz.

İlk 5 marka arasında olacağız

Gelecek yıl pazara sunacağımız yeni modellerimiz ile otomotiv pazarında segment olarak payımızı yüzde 92’ye çıkartacağız. Bu da bizim en geniş seçenek sunan ilk 5 marka içerisine sokacak. Teşkilat olarak, marka değeri olarak ve ürün gamı olarak büyüyeceğiz. Bunun yaratacağı sinerji ile önümüzdeki 5 yıllı kapsayan planımızda yüzde 7 pazar payı ve en çok satan ilk 5 marka arasında yer almayı hedefliyoruz.

Zarif ve dinamik tasarım

Skoda, yenilenen Superb ile birlikte kullanıcılarına daha dikkat çekici bir model sunuyor. Zarif ve dinamik tasarımını daha ileriye taşıyan Superb, yeni teknolojileriyle de öne çıkıyor. Full LED Matrix farların yanı sıra birçok yeni teknolojiyle donatılan model, sınıfındaki referans noktası olmaya devam ediyor. Yenilenen Superb’de kablosuz akıllı telefon şarj özelliği, akıllı bagaj düzenleme sistemi ve bagaj alanında yatay hareketli bir bar ile esnek düzenleme sistemi yer alıyor.