Skoda Karoq’a yoğun ilgi

Keskin geometrik çizgileri ile üç boyutlu bir görünüm sunan araç, arkaya doğru alçalan tavanı, D-sütunu, sivri arka çizgileri ve LED teknolojisi kullanılan aydınlatma üniteleri ile ilk bakışta dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İç tarafta sınıf ortalamalarının üzerinde bir genişlik sunarken, 521 litrelik bagaj kapasitesi arka koltukların yatırılmasıyla 1.630 litreye hatta koltuklar sökülerek 1.810 litreye çıkabiliyor. Türkiye pazarına benzinli tarafta 1,0 l (115 PS) ve 1,5 l (150 PS) seçeneklerle giren Karoq, dizel motor tarafta ise 1,6 l (115 PS) üreten ünite kullanıyor. Tüm motorlarda 7 ileri DSG otomatik vites kutusu seçeneği bulunurken, 4x4 opsiyonu ise kasım ayından itibaren 1,5 l TSI benzinli motorla gelecek.

300 ARAÇ DAHA GEMİDEYKEN SATILDI

Skoda Karoq’un Türkiye’ye güçlü giriş yaptığını, önden gelen yoğun talep nedeniyle showrooma araç koyamadıklarını vurgulayan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar “Aracımıza gelen yoğun ilgiden dolayı memnunuz, mart ayında satışa sunulmasından bu yana 400 adetlik teslimat yapıldı. Talep çok fazla, şu anda yolda olan 300 araç henüz gemideyken satıldı. Üretim talebe yetişemiyor. Daha fazla araç çekebilsek daha çok satacağız. İlk 4 aylık süreçte toplam modellerimizin satışları 8 bin 500 adedi buldu” dedi.