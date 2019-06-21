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Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını da usulsüzlüklerle aldığı ortaya çıktı. Bitirdiği İstanbul Üniversitesi (İÜ) İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’ne illegal yolla kayıt yaptırarak girdiği tespit edilen CHP adayıyla ilgili YÖK'ün de inceleme başlatması bekleniyor.

21 Haziran 2019 Cuma 08:23
Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun bitirdiği İstanbul Üniversitesi (İÜ) İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'ne illegal yolla kayıt yaptırarak girdiği ortaya çıktı. İmamoğlu, söz konusu bölüme Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilmedi. Sınavsız girdiği Girne Amerikan Üniversitesi'nden, sınavla öğrenci kabul eden İÜ'ne yatay geçiş şartlarını sağlamadan yasadışı geçiş yaptı. ÖSYM kayıtlarında da yer almayan yatay geçişle ilgili YÖK'ün de inceleme başlatması bekleniyor.

İmamoğlu'nun, yatay geçiş yaptığı 1990'da İstanbul Üniversitesi'nin Milliyet'te yayınlanan kontenjan ilanına göre, İngilizce İşletme Bölümü'ne sadece 5 öğrencinin alınacağı görülüyor. Ancak İmamoğlu'nun ÖSYM tarafından yerleştirilmediği öğrenildi.

Sınavsız kayıt 'şüpheli işlem'

Sabah gazetesinden Kenan Kıran’ın haberine göre; İmamoğlu, 1987'de Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne sınavsız kayıt yaptırdı. Yılsonu gelmeden 1985'te kurulan Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'ne geçti. İki yıl eğitim gördü. Sınavsız girdiği okulu, yatay geçiş yapılabilecek bir üniversite olmamasına rağmen 1990'da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'ne yatay geçiş yaptı. Üstelik bu işlemle ilgili ÖSYM'de herhangi bir kayıt yok. İÜ'nün 1990 tarihli ek kontenjanla öğrenci alım şartlarını gösteren ilanı da İmamoğlu'nun söz konusu geçişinin usulsüzlüğünü belgeliyor.

Kanıt, diploma notu!

İmamoğlu'nun 59 olan diploma notu notu yatay geçiş şartlarını sağlamadığı halde İÜ'ye geçtiğinin bir kanıtı olarak görünüyor. Eğer İmamoğlu, yatay geçişte istenen yüksek puanı sağlayabilmiş olsaydı, kalan yıllarda sınıfı geçecek kadar puan bile alsaydı, diploma notunun 70'den aşağı olmaması gerekirdi. İmamoğlu'nun geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde 5 kişilik yatay geçiş kontenjanı açıldığına yönelik belgeler de geçişteki usulsüzlüğe işaret ediyor.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 08:23
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. İstanbul Üniversitesi (İÜ) İşletme Fakültesi
  3. İngilizce İşletme Bölümü
  4. kayıt
  5. Ölçme
  6. Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)

YORUM YAZ

  • Allah aşkına Allah aşkına 31 dk önce
    Ya düne kadar Recep Tayyip Erdoğan için bu tip haberi yapanlardan ne farkınız kaldı bu tip haberler ekremi yüceltir saçma sapan iş yapmayın akıl fikir düşünce yokmu bunu haber diye paylaşıp adama puan kazandırıyorsunuz şaşıyorum size. Ben davaya bağlı biri olarak bizlerin çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum yoksa kendi elimizle bir adam yetiştiririz sonrada eyvah para etmez
  • hakanhakan34 dk önce
    Alper interneti açıp bakmak zor mu.. RTE 3 yıl üniversite okumuş denkliğini YÖK 4 yıllık fakülteye eş değer görmüş. hıyararası bi laf ediyorsun laf ettim sanyorsun. ..
  • AbiAbi38 dk önce
    işte şimdi bittin basit ekrem.
  • abdülkadirabdülkadir46 dk önce
    yazıklar olsun! söyleyecek laf bulamıyorm!
  • YaseminYasemin53 dk önce
    Bunlar bize oy kaybettiriyor. Lutfen boyle sacma sapan haberler yaparak ak partiye zarar vermeyib
  • Ali DENİZZ Ali DENİZZ 1 sa önce
    Abi adam sahtekar olmasına sahtekar da maalesef halkımız olayları görmek ve anlamak istediği gibi anlıyor. Bu sahtekarlıkları oy oranında bir değişim yapmıyor. Sadece fox u izler ve Sözcü okursan yada sadece a haber izler akit okursan büyük resmî göeremiyorsun. Bu mesajım sizlere de bir özelleştirilirim sayın akit yetkilileri. Her görüşten haber kanalını takip eden birisi olarak Ekrem in proje olduğundan şüphem yok.Sayın okuyucular sizlere de tavsiyem Budur.
  • ErgünErgün1 sa önce
    Hiç olmamasından iyidir
  • AlperAlper1 sa önce
    Bir de sizin galaksi, yıldızlar arası, kainat reisinizin diplomasını görelim nasıl olur.

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