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Skandal Türkiye kararını duyurdular: Askıya alıyoruz

Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Jan Hamacek, Suriye'nin kuzeyine başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye silah satışının durdurulduğunu açıkladı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 21:27
Skandal Türkiye kararını duyurdular: Askıya alıyoruz

Avrupa ülkesi Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamácek, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye silah ihracatının durdurulduğunu belirtti.

SK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın yankıları uluslararası gündemdeki yerini korurken, Çekya'dan skandal bir karar geldi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye tüm silah ihracatının askıya alındığı belirtildi.

Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamáce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye askeri araç gereç ihracat lisansını askıya aldı." ifadelerini kullandı.

Silah satışını durduracağını açıklayan ülke sayısı 6 oldu

Fransa, Almanya, Norveç, Finlandiya ve Hollanda da Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya alacağını açıklamış, İspanya ise 'Suriye'deki gerilimin tırmanması durumunda' Türkiye'deki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekeceğini duyurmuştu. Çekya'nın da silah satışını askıya alacağını açıklamasıyla, Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıklayan ülke sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 21:27
  1. Çek Cumhuriyeti
  2. Çek Cumhuriyeti Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • ŞahinŞahin18 dk önce
    E gel şimdi bu .......lara küfür etme şimdi.
  • HaktanHaktan18 dk önce
    Ya çok gülüyorum ulan biz size muhtaç değiliz hainler bizim sizden daha iyi silahlarımız ve gücümüz var 
  • VatandaşVatandaş18 dk önce
    Silahlarınızı münasip.......

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