Skandal sözlerle "tesettür"ü hedef almıştı! Ahmet Hakan, o hadsize haddini böyle bildirdi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Diyanet İşleri'nin camilerde tesettür konusunu anlattığını belirtti. CHP'den gelen tepkilerin ve hakaretlerin olayları çarpıttığını yazan Hakan, camilerde İslam'ın hükümlerinin anlatılmasının doğal olduğunu vurguladı. Hakan, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri, camilerdeki hutbelerde İslam’ın kadın ve erkekler için öngördüğü tesettürü anlatmış.

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CHP Genel Başkan Yardımcılarından biri buna karşı çıkmıştı. Karşı çıkarken de Diyanet’e ağır hakaretler etmişti.

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Cumhuriyet gazetesi de dün bu hutbeye “dayatma” demiş.

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Gelin olayı sadeleştirip anlaşılır kılalım:

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Camilerde İslam’ın hükümleri anlatılır. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Camiye gidenler, zaten bu hükümleri duymak için gitmektedirler.

Eğer camide anlatılanlar, tüm toplumun uyması gereken kurallar haline dönüştürülürse...

İşte o zaman şiddetle itiraz etmemiz gereken bir dayatma söz konusu olur."