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Skandal sözler! Set ortamlarında o kadar çok uyuşturucu madde kullanılıyor ki...

Ünlü oyuncu Asuman Dabak, katıldığı bir söyleşide "Set ortamlarında o kadar çok uyuşturucu madde kullanılıyor ki, inanılmaz" diyerek Türk sinema sektörünü eleştirdi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 16:46
Skandal sözler! Set ortamlarında o kadar çok uyuşturucu madde kullanılıyor ki...

Esenyurt Boğaziçi Okulları tarafından düzenlenen ’Bağımlılık’ paneline konuk olan oyuncu Asuman Dabak, "Türk sinemasında alkol ve uyuşturucu madde üzerine bir dünya kurulmuş durumda. ’Ne olacak canım, herkes kullanıyor’ mantığı hakim" dedi.

SORUMLU DAVRANMAK LAZIM

"Bugün ünlü bir sanatçı uyuşturucudan ceza alıp, kısa sürede çıkmışsa, piyasada hala kaşesi yüksek işler yapıyorsa, çocuklara ne anlatacağız?" diyerek Türk sinema sektöründeki yanlışları eleştiren Dabak'ın açıklamaları şöyle:"'Ne olacak canım, herkes kullanıyor’ mantığı hakim. Yozlaşan toplumda biz sanatçıların da payı var. Set ortamlarında o kadar çok uyuşturucu madde kullanılıyor ki, inanılmaz. Sosyal ortamda hepimiz alkol alıyoruz. Keyiflendiriyorsa sorun yok ama, alkol sonrası ertesi sabah sete vaktinde gidemiyorsanız, ezberinizi yapamamışsanız bu işe dur demek gerekiyor. Oyun arkadaşınıza saygısızlık yapmaya hakkınız yok. Bizim işimiz performans, alınan madde performansı düşürüyor. Benim üç tane oyunculuk atölyem var. Sağlıklı öğrenciler, oyuncu adayları yetiştirmek istiyorsak, o derecede özenli davranmalıyız.Duruşumuzu takip eden kitleleri görmezden gelemeyiz. Bugün ünlü bir sanatçı uyuşturucudan ceza alıp, kısa sürede çıkmışsa, piyasada hala kaşesi yüksek işler yapıyorsa, çocuklara ne anlatacağız? İyi aktör olmanın yolu setin bir kenarında sigaralık sarıp içmekten geçmiyor. Bir barın köşesinde viski yudumlamak şöhret getirmiyor. Hepimizin sorumlu davranması lazım."

Kaynak: Yeniçağ

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 16:46
  1. Asuman Dabak

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