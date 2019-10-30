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ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Temsilciler Meclisince 1915 Olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştır.

2019-10-30 10:08:00 - 2019-10-30 10:12:50
ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Temsilciler Meclisince 1915 Olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştır.

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Yorumlar

Şeref Kazan

Şerefli bir idareci milletin onuruyla oynatmaz yeter ABD ile bütün ilişkileri çöpe atma vaktidir
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Hasan

Efendim ne yaptiniz. Ilk once mektup sonra bu efendim biz sizin haberiniz olmadan tuvalete gidemiyoruz.bakin daha abd uslerini kapatamiyoruz sizin korkunuzdan. Efendim yapmayin etmeyin. Siz boyle yaparsaniz biz oyyyyy Alamayizzzzzz.
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