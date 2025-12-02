Skandal! 120 bin fazla kamera görüntüleri ortalığı karıştırdı! Tartışma çıkardı büyüdü, halk tepki gösterdi...

Güney Kore'de ev ve iş yerlerindeki 120 binden fazla güvenlik kamerasına sızarak elde ettikleri görüntüleri satan dört kişi tutuklandı. Zanlıların, bu görüntüleri özellikle cinsel istismar amacıyla hackledikleri ve satışa sundukları değerlendiriliyor.

İNTERNET KEMERALARININ GÜVENLİK AÇIKLARI KULLANILDI



Güney Kore emniyetinden pazar günü yapılan açıklamaya göre, şüpheliler internet üzerinden erişilebilen kameraların güvenlik açıklarından faydalanarak bu suçu işlediler. Kapalı devre çalışan sistemlere göre daha ekonomik bir alternatif olan ve genellikle çocukların veya evcil hayvanların güvenliğini izlemek için kullanılan bu ev kameraları, internet ağı üzerinden hizmet veriyor.

CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER SATIŞA ÇIKTI! HALK TEPKİ GÖSTERDİ!

Hacklenen kameralar arasında birçok evin yanı sıra pilates stüdyoları ve bir kadın doğum kliniğinin de bulunduğu bildirildi. BBC'nin haberine göre, Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı, dört şüphelinin birbirlerinden bağımsız çalıştığını belirtti. Bir şüpheli, 63 bin kameraya sızarak 545 cinsel içerikli video elde etti ve bu görüntüleri yaklaşık 12 bin 235 dolar karşılığında sattı. Diğer bir şüpheli ise 70 bin kamerayı hackleyip 648 video karşılığında 18 milyon won (yaklaşık 6 bin 200 dolar) elde etti. Bu iki şüphelinin, röntgencilik görüntüleri içeren bir internet sitesinde yayınlanan içeriğin büyük bir kısmından sorumlu olduğu aktarıldı. Polis, bu web sitesini engellemek ve kapatmak için harekete geçerken, site üzerinden içerik satın alıp izlediği düşünülen üç kişi daha gözaltına alındı. Ulusal Polis Teşkilatı Siber Soruşturma Direktörü Park Woo-hyun, "IP kamera korsanlığı ve yasadışı film çekimi, kurbanlara büyük acılar yaşatıyor ve bu nedenle ciddi suçlar. Bunları, sıkı soruşturmalarla ortadan kaldıracağız" dedi. Yetkililer, etkilenen 58 adresteki kurbanların bilgilendirildiğini ve ev kameralarının şifrelerinin değiştirilmesinin sağlandığını belirtti. Polis, etkilenmiş olabilecek diğer kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kurum, "Her şeyden önce, evlerine veya işyerlerine IP kamera taktıran bireysel kullanıcıların dikkatli olmaları ve erişim şifrelerini derhal ve düzenli olarak değiştirmeleri hayati önem taşıyor" uyarısında bulundu.