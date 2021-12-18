Şizofrenin 20 belirtisi- Kendinizi test edin

Depresyonun karakterize edici özelliği beyinde bir sinir metabolizma bozukluğu olmasıdır. Sinirler dengesizdir. Bunun nedeni, stres hormon sisteminin genellikle sürekli aşırı aktif olmasıdır. Günümüzde şizofreninin kesin bir tedavisi yoktur, ancak kullanılan ilaç tedavileri hastalığı geriletmekte ve kişinin normal hayatını sürmesine önemli oranda katkı sunmaktadır.

Şizofrenin 25 belirtisi

1) Hayatta çok az veya hiç zevk almamak

2) Sevinç veya üzüntü gibi duyguların ifade edilememesi

3) Kötü bir anıya takılıp kalmak sürekli onu düşünmek ve yeniden yeniden yaşamak

4) Aşırı tepkiler vermek

5) Dikkatsizleşmek ve odaklanamamak

6) Ses, tat, görme ve doku halüsinasyonları görmek

7) Donuk bakışlar

8) Garip hareketler yapmak. İleri geri salınmak, değişik yüz hareketleri yapmak vs..

9) İçinde bulunduğu duruma uymayan tepkiler göstermek. Örneğin ağlanacak bir durumda kahkaha atmak..

10) Düşünce sisteminin bozulması. Bir konuda konuşurken sürekli farklı farklı konulara geçilmesi…

11) Fazla uyuma veya uykusuzluk

12) Karar mekanizmasının bozulması

13) Bir noktada sebepsiz korkularla hareket etmemek, sabit durmak…

14) Toplumsal çekilme, içine kapanma, depresyon

15) Sosyal hayattan, arkadaş çevresinden uzaklaşma

16) Saldırgan davranışlar, sürekli şüphe duyma, eleştiriye tahammülsüzlük

17) Hafıza kaybı

18) Sanrılar ve gerçek olmayan fikirler üretmek

19) Duygusuzlaşmak ve hissizleşmek

20) Başarı ve belirlenen hedeflere ulaşmayı konusunda ilgisiz davranmak

Kısa bilgiler

Şizofreni belirtileri nelerdir?

Birçok hastalıkta olduğu gibi şizofrenide de hastalığın başlangıç döneminde belirtiler daha hafiftir ve bu dönemde hasta yakınları yalnızca bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edebilir. Hastalığın belirtileri arasında duygu, düşünme ve davranışa ilişkin farklı sorunlar yer alır. Genellikle sanrılar, halüsinasyonlar ve düzensiz konuşma, kendini ifade edememe gibi problemler yaygın şekilde görülür.

Katatonik şizofreni nedir?

Katatonik şizofreni hastaları genelde hareketsizdir ve çevrelerindeki dünyaya karşı reaksiyon vermezler. Genellikle çok katı ve sert olurlar ve hareket etmeye isteksizdirler. Ara sıra yüzlerini buruşturmak veya biçimsiz duruşlar yapmak gibi garip hareketler yaparlar.