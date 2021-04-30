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Aktüel Sızan gaz nedeniyle lokantada patlama! Kaymakam açıklama yaptı
Aktüel

Sızan gaz nedeniyle lokantada patlama! Kaymakam açıklama yaptı

Balıkesir'de bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi, 20 iş yerinde hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 23:48:00 -
Sızan gaz nedeniyle lokantada patlama! Kaymakam açıklama yaptı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi, 20 iş yerinde hasar oluştuğu bildirildi.

Küçük Sanayi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Arif Yaman'a ait lokantada tüpten sızan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Şiddetli patlamanın etkisiyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Patlama sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekiplerin incelemelerinde 20 iş yerinde hasar oluştuğu tespit edildi.

Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir, Emniyet Müdürü Hasan Onar ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran bölgede incelemelerde bulundu.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Hasar tespitlerinin sürdüğünü belirten Demir, "Çevredeki iş yerlerimiz de patlama nedeniyle zarar görmüş. Biz devlet olarak elimizden gelen tüm desteği vererek zararı inşallah karşılayacağız. 20 civarında iş yerimizde hasar var. İtfaiye ekiplerimiz gerekli çalışmayı yapıyor. Çok şükür yaralı ve can kaybı yok. Maddi zararı da inşallah gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

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