Siz siz olun huzuru seçin

Siz siz olun, alacağınız evin kullanışlı olmasına dikkat edin, lüks ama ihtiyacınızın ötesindeki yerlerde oturmak gibi bir yanlışa düşmemeye çalışın. Eviniz sağlıklı/huzurlu olmalı ailenizi rahatlatmalı. İşinize, çarşıya pazara yakın olmalı. Çocuklarınızın rahatça top oynayacağı çevresi bulunmalı. Otoparkı olmalı. Dış cephede kullanılan yanlış malzeme, rutubet ve havasızlık getirir.



Gücünüz varsa, beton bloklara tıkılmaktan uzak durun. Ahşabın sağlıklı yapısını tercih edin. Dökülüyor denilen eski bir evi arsa fiyatına alıp, restore edin. Mutluluğu yakalayın.



Daire alacaksanız, ara kat olsun. Fakat üst kat komşunuz “iyi komşu” olmak şartıyla!.. Rüzgarın yönüne ve güneşin geliş açısına dikkat edin. İstanbu’da kalkıp poyraza bakan daire almayın. Eviniz kıbleye veya lodosa baksın. Isınma ve güneş alma probleminiz olmaz. Site hayatı dışarıdan bakıldığında güvenli gibi görünür. Fakat yönetim sorunundan bezersiniz. Büyük çok katlı bloklar da öyle. Yangın merdivenlerinin blokun kıble yönünde olması da çok önemlidir. Sade ve rahat bir ortam için açık renkler seçin ve az mobilya kullanın.