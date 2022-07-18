  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Siz ne zamandır gençleri düşünür oldunuz? HDP'li Ermeni Garo Paylan'dan KYK kredi borcu çıkışı...
Siyaset

Siz ne zamandır gençleri düşünür oldunuz? HDP'li Ermeni Garo Paylan'dan KYK kredi borcu çıkışı...

HDP'nin Ermeni Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısından sonra KYK kredisi borçlularına verdiği "Ana para" müjdesini hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 23:47:00 - 2022-07-19 00:10:44
Siz ne zamandır gençleri düşünür oldunuz? HDP'li Ermeni Garo Paylan'dan KYK kredi borcu çıkışı...

 Yeniakit.com.tr 

Sözde Ermeni soykırımının kabulü için TBMM'ye önerge veren HDP'li Ermeni Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KYK kredisi borcu olanlara yönelik "Ana para" ödemesi müjdesini hedef aldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Paylan, "Erdoğan, KYK borç faizlerinin silinmesini müjde gibi yutturmaya çalışacak, yutmayın!" dedikten sonra şu ifadeleri kullandı:

KYK borçlarının faizinin silinmesi yetmez! KYK borçları anaparasıyla birlikte tamamıyla sıfırlanmalı ve bundan sonra gençlere borç değil, yalnızca burs verilmelidir.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23