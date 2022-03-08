Siz hala kimyasal şampuanlar mı kullanıyorsunuz? İşte saçlardaki beyazlığı alan bitki…

Gri saç yaşlanmanın bir parçası olsa da, onu çocuğunuzun kafasında görmek endişe verici olabilir. Genç yaşta gri saçlar genetik, kötü yaşam tarzı veya altta yatan bir tıbbi durumun göstergesi olabilir. Neyse ki, erken beyazlayan tüylerden kurtulmanın bazı doğal yolları var.

Saçların ağarmasını önlüyor

Saçların beyazlamasını önlemek ve saç dökülmesine karşı savaşmak için B vitamini açısından zengin olan köri yaprakları, saç köklerindeki melaninin yenilenmesine yardımcı olarak saçların beyazlamasını önlemeye yardımcı olabilir.

Ek olarak, beta-keratin bakımından zenginliği saç dökülmesiyle başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

Bu kadar değil...

İçine ekleyeceğiniz birkaç malzeme ile yapacağınız saç maskesi sayesinde beyaz saç probleminizi çözebilirsiniz.

İşte saçlardaki beyazlarla mücadele etmenizi sağlayacak mucize formül.

Hindistan cevizi yağı, nemlendirici özellikleriyle gri saçlardaki protein kaybını azaltmaya ve onu beslemeye yardımcı olur.

Öte yandan, limon suyu saç büyümesini hızlandırmaya yardımcı olabilir ve onlara parlaklık ve hacim katar.

Hem gençlerin hem de yaşlıların ortak problemi haline gelen beyaz saçları, ev yapımı kolay malzemelerle doğal haline dönüştürün.

Beyaz saçı doğal rengine çeviren ev yapımı maske

Köri yaprağı

Köri yaprağı yağı

Limon suyu

Hindistan cevizi yağı

Her yıkamada:

Bir bardak köri yaprağını bir bardak yağda siyahlaşana kadar kaynatarak başlayın.

Soğutun, süzün ve saklayın.

Haftada iki-üç kez saçınıza masaj yapmak için kullanın.

Haftada bir kere:

3 yemek kaşığı limon suyu, 10 damla köri yaprağı yağı ve bir kaşık hindistan cevizi yağını iyice karıştın.

Saçınızın uzunluğuna göre oranları arttırın. Saçınıza sürüp masaj yapın. 1 saat sonra önce ılık suyla maskeyi akıtın, durulayıp şampuanlayın. Saç diplerinizin hindistan cevizi yağından arındığına emin olun.