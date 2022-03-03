Siz de gece yemek yiyenlerden misiniz? Uzmanlar uyardı

Gece vakti buzdolabıyla aranıza mesafe koyun. Çünkü geç saatlerde tüketilen besinler zararlı olabiliyor. İşte uzman uyarıları...

Birçok hastalığa davetiye çıkarıyor

Uyumadan önce geç saatlerde yemek; kalp, şeker, obezite ve tansiyon gibi birçok hastalığa sebep olabiliyor. Ayrıca yemek yedikten sonra uyumak midenizin asit dengesini bozduğundan reflü, gastrit gibi asit sebepli hastalıklar görülebiliyor. Geç saatlerde yenen yemek, vücudunuzun biyolojik saatini de etkileyip daha verimsiz uyumanıza ve ertesi gün enerjinizin azalmasına da neden olabiliyor. Bu yüzden uyumadan hemen önce kendinizi tok hissettirecek kadar yemek yememeli ve ne yediğinize dikkat etmelisiniz.

Kilo almanıza ve kilo vermenizin zorlaşmasına sebep oluyor

Aldığınız kalori miktarı kadar günün hangi saatlerinde ne yediğinizin de büyük önem taşıdığını unutmayın. Geç saatlerde yenen yemeklerin ve bu sayede alınan kalorilerin sindirimi zorlaştığından kalıcı olarak kilo alabilirsiniz veya kilo verme süreciniz yavaşlayabilir. Vücudunuz geç saatlerde yediğiniz yemeği depolamaya yatkın olduğu ve bu kalorileri yağ olarak biriktirmeye odaklı davrandığı için bölgesel olarak yağlanma riskiniz yükselir. Bu yüzden geceleri yemek yemeyi sonlandırmalı ya da çok hafif şeyler yemeyi tercih etmelisiniz.

Konsantrasyon eksikliği ve strese neden olabiliyor

Gece geç saatlerde yenen yemek sadece midenize zarar vermekle veya kilo almanıza sebep olmakla kalmayıp beyninizi de yorabiliyor. Düzensiz ve geç saatlerde yenen yemekler hem hafızanızı etkileyip unutkanlık seviyenizi artırabilir hem konsantrasyon eksikliği yaratıp öğrenme sürecinizi yavaşlatabilir. Bunun yanında hormonlarınızın çalışma düzenini bozup dolaylı yoldan stres hormonlarınızı da etkileyebiliyor. Stres hormonlarınızın düzensiz oluşu ve artışı sinir, stres ve kaygı bozukluğuna da sebebiyet verebiliyor.