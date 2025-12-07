  • İSTANBUL
Dünya

‘Siz biz koruyoruz’ İsrail kimlerin iti olduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
‘Siz biz koruyoruz’ İsrail kimlerin iti olduğunu açıkladı

Eli kanlı İsrail devletinin Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmesinde, İran kaynaklı tehditlere dikkat çekerek “Avrupa’yı savunan biziz” dedi ve Almanya’nın Arrow 3 sistemi konuşlandırmasının kendileri için kritik önem taşıdığını söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Herzog, basına yaptığı açıklamada, Almanya'nın İsrail'in büyük dostu olduğunu belirterek, Almanya'ya İsrail yapımı Arrow 3 hava savunma sisteminin konuşlandırılmasının kendileri açısından önemli olduğunu bildirdi.

Merz'in, ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlanan Gazze'de barış planı hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) alınan kararın ardından İsrail'e geldiğini vurgulayan Herzog, İran'dan gelen tehlikelerle karşı karşıya olduklarını ileri sürerek, “Avrupa'yı savunan biziz” dedi.

Merz ise Almanya Başbakanı sıfatıyla İsrail'e ilk kez ziyarette bulunduğunu anımsatarak, “Almanya'nın İsrail'in yanında kararlı bir şekilde durduğunu biliyorsunuz” diye konuştu.

Gazze müzakerelerinde sonraki aşamaya geçilirken İsrail'e yardımcı olacaklarını dile getiren Merz, Batı Yaka’daki durumun olumlu yönde gelişmesi halinde iki devletli çözüme ulaşılabileceğini kaydetti.

