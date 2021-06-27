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Dünya Siyonistlerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor
Dünya

Siyonistlerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor

Siyonist işgal rejimi sözde parlamentosu Knesset üyesi Itamar Ben-Gvir, bu sabah onlarca Yahudi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 21:43:00 -
Siyonistlerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor

YENİ AKİT/ANKARA

Siyonist işgal rejimi sözde parlamentosu Knesset üyesi Itamar Ben-Gvir, bu sabah onlarca Yahudi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Yahudi gasıpların, işgal rejiminin sözde polisleri eşliğinde el-Mağaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya girdikleri ve Mescid-i Aksa'nın avlusunda provokatif davranışlar sergileyerek dolaştıkları ifade edildi.

Siyonist Yahudi milletvekili Itamar Ben-Gvir'in baskın sırasında Kubbetu's-Sahra Mescidi karşısında ayin yaptığı kaydedildi.

Yahudi gasıpların Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerine izin veren işgal rejiminin sözde polislerinin onlarca Filistinliyi Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırdığı ve uzaklaştırma cezası alan Filistinlilerin içeriye giremedikleri için namazlarını Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde kılmak zorunda kaldıkları belirtildi.

Mescid-i Aksa'yı Müslümanlar ve Yahudiler arasında ikiye bölme ve Yahudileştirme planları yapan işgal rejimi, söz konusu planlarını hayata geçirebilmek için Yahudi yerleşimcileri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye teşvik ediyor. Mescid-i Aksa'yı savunmasız bırakmak isteyen işgal güçleri, Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına direnen Filistinlileri gözaltına alıyor ve çeşitli sürelerde Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırmayla cezalandırıyor.

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