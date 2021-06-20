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Dünya

Siyonistlerin gözaltı zulmü sürüyor

Siyonist İsrail güçleri, Batı Şeria’da, Kudüs’te ve 1948’de işgal edilen Filistin topraklarında düzenlediği baskınlar sırasında çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 17:21:00 -
Siyonistlerin gözaltı zulmü sürüyor

 yeniakit.com.tr  Ankara 

İşgalcilerin, Cenin’e bağlı el-Yamun beldesinde Nezir Ziyad Ömer Beşir ve Beşir Iyad Beşir isimli gençleri evlerine baskın düzenleyerek alıkoyduğu belirtildi.

Baskın sırasında işgalcilerle Filistinli gençler arasında çatışmaların yaşandığı, işgal askerlerinin gençlerin üzerine ses bombası ve göz yaşartıcı bomba attığı, çatışmalarda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Nablus’ın batısındaki Deir Şeref köyü yakınlarında ise yüzleri maskeli siyonist yerleşimcilerin taşlarla Filistinlilerin araçlarına saldırdıkları ve ateş açtıkları bildirildi.

Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan beldesine yaşanan çatışmalar sırasında Filistinli bir genç alıkonuldu. Siyonist işgalciler, son zamanlarda Filistinlilere yönelik alıkoyma faaliyetlerine hız kesmeden devam ederken, bununla Filistinlileri yıldırmak ve topraklarından uzaklaştırma amacını güdüyorlar.

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