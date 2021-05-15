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Dünya Siyonistlerin Gazze dezenformasyonu ortaya çıktı
Dünya

Siyonistlerin Gazze dezenformasyonu ortaya çıktı

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla ilgili dezenformasyon yapmak için fotoğraf paylaştı. Foyası ortaya çıkan Gendelman paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 02:08:00 -
Siyonistlerin Gazze dezenformasyonu ortaya çıktı

Netanyahu'nun Arapça basından sorumlu sözcüsü Gendelman, bir apartmandan roket atışları yapıldığına ilişkin görüntüyü 11 Mayıs'ta Twitter hesabından paylaştı.

Gendelman, söz konusu görüntünün Gazze'de çekildiğini ve Hamas'ın, halkın yoğun olarak yaşadığı bölgeden İsrail tarafına roket attığını gösterdiğini iddia etti.

Bazı kullanıcılarının dikkati üzerine, görüntünün büyük ihtimalle Suriye'de kaydedildiği ve 2018'de Youtube'a yüklendiği ortaya çıktı.

Tepkiler üzerine İsrailli sözcü, dezenformasyon içeren mesajını sildi.

İsrail, abluka nedeniyle 2 milyon Filistinlinin sıkışıp kaldığı Gazze Şeridi'ni 10 Mayıs'tan bu yana bombalıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in saldırılarında şimdiye kadar 31'i çocuk, 20'si kadın olmak üzere 126 Filistinli şehit oldu.

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