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Dünya Siyonistler silahsız Filistinlilere gerçek mermi ile saldırıyor! 133 Filistinli şehit oldu
Dünya

Siyonistler silahsız Filistinlilere gerçek mermi ile saldırıyor! 133 Filistinli şehit oldu

Siyonist işgal rejiminin Mescid-i Aksa ve Gazze saldırıları sürüyor. ​Filistin'deki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde işgalci siyonist askerlerin ve yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 3 kişi daha şehid oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 20:51:00 -
Siyonistler silahsız Filistinlilere gerçek mermi ile saldırıyor! 133 Filistinli şehit oldu

Öte yandan El-Halil'in güneyindeki Al-Rihiya köyündeki bir Filistinli, Siyonist yerleşimci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şehit oldu. Şehidin, 23 yaşındaki İsmail Cemal El Tubas olduğu bildirildi.

İşgalci rejimin Gazze'ye yönelik bombardımanında şimdiye kadar 31'i çocuk ve 20'si kadın olmak üzere 122 Filistinli öldürüldü.

Böylece Gazze ve Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin sayısı 133'e yükseldi.

 

 

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